Уберечь ребёнка от беды: в Новосибирской области «Новые люди» проводят родительские собрания по профилактике зависимостей

Фото: Партия «Новые люди»

- Согласно статистике, каждый второй зависимый в России начинает употреблять ещё в школе. Поэтому мы уделяем большое внимание профилактике. Главное в ней - признание заслуг ребёнка. Если подросток чувствует себя ненужным, то начинает искать пути ухода от реальности. Это и игровая зависимость, и запрещённые вещества, рекламу которых часто размещают прямо возле школ. Мы стараемся дать родителям реальные инструменты поддержки. Рассказываем о том, на какие тревожные сигналы обратить внимание, куда обратиться, - подчёркивает один из основателей фонда «Второй шанс», руководитель фракции «Новые люди» в Законодательном собрании Новосибирской области Дарья Карасева.

Эксперты фонда «Второй шанс» рассказали барабинским родителям о разных видах зависимостей. Это не только алкоголь и запрещённые вещества, но и, например, популярные среди подростков вейпы. Лучшей профилактикой они назвали доверительные отношения в семье, когда ребёнок не хочет уйти от реальности.

Фото: Партия «Новые люди»

Профилактика зависимостей - лишь одно из направлений работы «Новых людей» и фонда «Второй шанс». Также они готовят ряд законодательных инициатив, которые помогут людям справляться с зависимостями. Фонд и партия составили реестр проверенных клиник, где пациентам оказывают профессиональную помощь. На сайте второйшанс.рф доступна горячая линия, где можно сообщить о насилии в реабилитационных центрах. Также «Новые люди» подготовили законодательную инициативу, чтобы направлять на лечение зависимостей часть прибыли от торговли табаком и спиртным.

- Эти деньги пойдут на стимулирующие выплаты медикам и на лечение для тех, кто не может себе его позволить. Таких семей сотни тысяч по всей России, и им нужна помощь, - поясняет суть законопроекта вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков.