Найти новых друзей и побегать за мыльными пузырями!

Депутат Совета депутатов города Новосибирска Александр Мухарыцин. Фото: Екатерина ЛОМАКИНА

Настоящий праздник 1 июня прошел в микрорайоне Восточный. В День защиты детей гостей встречали аниматоры с конкурсами, играми и спортивными состязаниями, детей угощали сладкими подарками. Подробнее - в нашем материале.

Маленьким участникам - призы

На праздник в День защиты детей в микрорайон Восточный пришли не только жители близлежащих домов, но и школьники из лагерей дневного пребывания нескольких школ. Организатор мероприятия, депутат Совета депутатов города Новосибирска Александр Мухарыцин (депутатское объединение «Единая Россия»), рассказал, что приглашали всех, разослали информацию по школам и общедомовым чатам.

- Мы традиционно проводим праздники для детей на четырех, пяти, а бывает, и шести площадках. В этом году у нас их пять, все на МЖК Восточный. Мы наняли профессионалов-аниматоров, они будут играть с детьми, организовали конкурсы для самых маленьких и для детей постарше, веселые старты, игры со скакалками. Подростки сразятся в спортивных состязаниях на баскетбольной площадке и в перетягивании каната. За активное участие вручим сладкие призы. Также к нам придет медведь в костюме. У детей и взрослых останутся положительные эмоции и замечательные фотографии на память, - рассказал Александр Мухарыцин.

Депутат подчеркнул, что, так как праздничные мероприятия организованы во всем МЖК, дети могут перемещаться с одной площадки на другую, на каждой запланирована праздничная программа.

- Если ребенок не успел побывать на празднике на одной площадке, то через пару часов праздник начнется на другой. У нас здесь все близко, - объяснил Александр Мухарыцин.

Отличная традиция

Председатель ТОС «Молодежный» в микрорайоне Восточный Владимир Булгаков отметил, что 1 июня отмечается не только День защиты детей, но и первый день лета - первый настоящий день начала каникул.

Председатель ТОС «Молодежный» в микрорайоне Восточный Владимир Булгаков. Фото: Екатерина ЛОМАКИНА

- В реальности это праздник окончания главного труда наших ребятишек - учебы - и радостного начала больших летних каникул. Всегда у всех хорошее настроение, и мы это видим, ценим и помогаем организовывать праздник. Я привез скакалки, будет много спортивных конкурсов. Все для того, чтобы у ребятишек в начале лета был боевой настрой, - с оптимизмом заявил Владимир Булгаков.

Аниматоры пускали воздушные пузыри, за которыми носились не только малыши, но и дети постарше. Родители рассказали, что такие добрые семейные праздники сближают жителей микрорайона и детей. Кто-то здесь может найти себе друзей, а кто-то просто пообщаться и весело провести время.

- Я пришла с двумя детьми. Дочка уже почти подросток - 11 лет, но ей все равно интересно, а сын бегает за мыльными пузырями, ждет конкурсов и угощений, - поделилась Ирина К.

Традиция организовывать праздники в собственных дворах - это замечательный способ объединить соседей, создать дружелюбную атмосферу и превратить территорию возле дома в настоящую малую родину. Особенно в современном мегаполисе, где люди часто не знают тех, кто живет с ними на одной лестничной клетке. И День защиты детей - один из важных семейных праздников, который помогает сплотиться.