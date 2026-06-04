Пенсионер переболел коронавирусом, а потом у него начался загадочный зуд - причина оказалась неожиданной

Обычный соскоб с кожи не выявил чесоточного клеща. Фото: Минздрав Новосибирской области

В Искитиме пенсионер переболел коронавирусом, а после выписки из больницы у него появились странные высыпания на коже и сильный зуд.

- Пожилой мужчина перенес коронавирус, находился на лечении в стационаре, и уже после выписки появились симптомы, которые беспокоили его на протяжении нескольких месяцев. За этот период пациент был осмотрен несколькими докторами, проведено лечение - применялись антигистаминные препараты, наружные, гормональные. Но эффект был незначительный, - рассказала дерматолог Искитимской центральной районной больницы Мария Тельбух.

Мария Тельбух решила проверить пациента с помощью дерматоскопа - специального прибора с подсветкой, который многократно увеличивает изображение. Она долго и тщательно осмотрела почти все тело больного и в итоге нашла чесоточный ход и даже частички яиц паразита.

Почему же другие специалисты пропустили болезнь? Из-за того, что мужчина уже принимал гормональные и антигистаминные препараты, типичные признаки чесотки смазались, стали неочевидными. В таком виде заболевание трудно распознать без специального оборудования.

Многие пациенты пугаются диагноза «чесотка», но, как объясняет врач, это не хроническая болезнь. Чесоткой может заразиться любой человек, независимо от того, как он живет и сколько ему лет. Болезнь передается при прямом контакте с больным, а иногда через одежду, постельное белье, в сауне, в салоне красоты или на пляжном лежаке. Чаще всего вспышки случаются в общежитиях, интернатах и домах престарелых, где люди живут близко друг к другу.

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