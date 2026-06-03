4 июня в Новосибирске будет жара под +30 градусов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Сибири уже несколько дней стоит сильная жара, а столбики термометров днем показывают +30 градусов. Какая будет погода в Новосибирске на 4 июня 2026 — в нашем материале.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В НОВОСИБИРСКЕ НА 4 ИЮНЯ

Еще в ближайшие три дня в Новосибирске будет держаться сильная жара без дождей. Ветер в это время будет слабый, около 2-7 метров в секунду.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В НОВОСИБИРСКЕ 4 ИЮНЯ

По прогнозу Западно-Сибирского гидрометцентра, в ночь на 4 июня температура составит около +13…+15 градусов, в пригороде до +10…+12. Днем будет +28…+30 градуса. По Новосибирской области ночью температура продолжит оставаться в +8…+13, местами до +18, днем же будет +23…+28, местами до +33.

ОСАДКИ В НОВОСИБИРСКЕ 4 ИЮНЯ

В Новосибирске будет малооблачно, преимущественно без осадков. По Новосибирской области ожидается такая же погода.

ДАВЛЕНИЕ В НОВОСИБИРСКЕ 4 ИЮНЯ

Атмосферное давление в Новосибирске составит 746 миллиметров ртутного столба.

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