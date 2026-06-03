Будущее коттеджных поселков: закрытая территория или клуб по интересам?

Участники круглого стола рассказали, как изменилось представление новосибирцев о комфортной загородной жизни. Фото: Галина ПОНОМАРЁВА. Перейти в Фотобанк КП

В пригороде Новосибирска уже больше сотни коттеджных поселков, и с каждым годом их форматы становятся все разнообразнее. Что сегодня ценят покупатели: асфальт и охрану, клубную атмосферу с йогой в парке или просто быстрый доступ к интернету и наличие пункта выдачи маркетплейса? Эксперты рынка встретились в редакции «Комсомольской правды», чтобы обсудить, как меняется представление новосибирцев о комфортной загородной жизни.

Загородный код Новосибирска

Разговор о современных загородных поселках начался с того, что эксперты попытались разобраться в желаниях покупателей: что же они хотят?

Тимофей Гладков, руководитель по работе с девелоперами и коттеджными поселками ГК «Домгис & Все про Загород». Фото: Галина ПОНОМАРЁВА. Перейти в Фотобанк КП

- Кто-то хочет дачу дорогую, кто-то недорогую, кто-то каменный дом, кто-то деревянный. Но все хотят одного: избавиться от проблем загородной жизни и жить в комфорте. Неважно, где это будет: на даче за 500 тысяч или в доме за 100 миллионов, - говорит руководитель по работе с девелоперами и коттеджными поселками ГК «Домгис & Все про Загород» Тимофей Гладков.

По его словам, граница между дачей и домом определяется самим человеком: если он планирует приезжать только на выходные, тогда ему нужен один уровень коммуникаций и внутренней наполненности поселка, если хочет жить круглогодично, то и требования совершенно иные.

Эксперты обратили внимание на то, что покупатель сегодня стал искушенным, а времена, когда брали все подряд, прошли. Теперь люди хотят иметь какой-то плюс в своем поселке, даже если это экономкласс. Эксперты сошлись во мнении, что если деление на классы и существует, то оно довольно условное, и для удобства их все же выделяют. Как правило, в экономклассе участки меньше 12 соток, асфальта и охраны может не быть. В комфорт-классе обязательно твердое дорожное покрытие и участки 10 - 20 соток, в бизнес-классе уже от 20 соток.

Как девелоперы отвечают на запросы рынка?

Акцент на выстраивании сообщества, комьюнити, делают в Сибирских просторах.

Екатерина Скоморохова, коммерческий директор «Лидер Инвест Групп». Фото: Галина ПОНОМАРЁВА. Перейти в Фотобанк КП

- Наша аудитория - это люди 35 - 50 лет, много молодежи, детей, - поясняет коммерческий директор «Лидер Инвест Групп» Екатерина Скоморохова. - Мы устроили в поселке шикарный парк, там летом занимаются йогой, играют в волейбол, проводят мастер-классы для ребятишек. И 80% наших покупателей живут круглогодично. Цена участка составляет 3 миллиона, с домом это порядка 9 - 14 миллионов. И еще есть понимание, что люди не хотят долгих строек, поэтому планируем строить сами, чтобы поселок сразу жил единой жизнью.

Виталий Белов, собственник коттеджного поселка Морской. Фото: Галина ПОНОМАРЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Противоположную модель предлагает Виталий Белов, собственник коттеджного поселка Морской:

- У нас есть все, о чем можно подумать: асфальт, пункты выдачи, школа в 10 минутах, бассейн, спорткомплекс. Чек от 20 миллионов. Но мы за приватность: каждый живет за своим забором так, как хочет. Массовый продукт - это не про нас, но и своя аудитория у нас есть.

Клубность, сервис и архитектура

Алексей Симонов, собственник коттеджного поселка Норра. Фото: Галина ПОНОМАРЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Собственник коттеджного поселка Норра Алексей Симонов считает, что клубность и сервис - вот следующий уровень развития коттеджных поселков:

- Уходим от советского подхода, когда на участке помещалось все: гаражи, сауны и лишние постройки. В нашу жизнь все больше входит совместное потребление. А единственный способ создать единый архитектурный стиль - вообще не продавать землю под самостоятельную застройку.

Особого внимания заслуживает опыт поселка Соловьи, который существует уже больше 10 лет.

Ефим Новиков, руководитель коттеджного поселка Соловьи. Фото: Галина ПОНОМАРЁВА. Перейти в Фотобанк КП

- Мы прошли все этапы эволюции, - рассказывает руководитель проекта Ефим Новиков. - Одними из первых среди новосибирских коттеджных поселков уложили асфальт, тротуары, оформили газоны, проложили сети под землю, построили озеро и парк на 7 гектарах. Но главное, что мы поняли: люди хотят не огромные дома, а ликвидные. Средний дом сейчас 100 - 120 квадратов.

Он также добавил, что в Соловьях введен строгий архитектурный регламент, поэтому теперь строят кварталами, чтобы избежать хаоса в облике поселка.

Елена Юрьева, руководитель партнерской сети инвестиционной компании «Квартал-12» (коттеджные поселки Идиллия, Экопарк, Бизнес-парк «Развитие»). Фото: Галина ПОНОМАРЁВА. Перейти в Фотобанк КП

На этом фоне интересен опыт перехода от точечной застройки к продуманной среде, которым поделилась руководитель партнерской сети инвестиционной компании «Квартал-12» (коттеджные поселки Идиллия, Экопарк, Бизнес-парк «Развитие») Елена Юрьева:

- На сегодняшний момент жители хотят закрытую охраняемую территорию с асфальтовой дорогой до города. Наша Идиллия - это пригородный поселок в 10 километрах от города, где помимо газа, воды, света, интернета есть электричка, пять городских автобусов, рядом поликлиники, школы, детские сады, ходит школьный автобус. У нас развитая инфраструктура с подогреваемым бассейном для жителей, озером и лесом вокруг. В поселке строим детский центр, кафе для жителей. В общем, все, что хочется для комфортной загородной жизни.

Индивидуальное жилое строительство: новые грани качества

Егор Казанцев, управляющий компанией «Город мастеров» (поселок Русский квартал). Фото: Галина ПОНОМАРЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Управляющий компанией «Город мастеров» (поселок Русский квартал) Егор Казанцев предлагает вообще перестать мерить качество сотками и метрами.

- Покупая дом на земле, люди выбирают образ жизни, - убежден он. - Класс поселка определяет не площадь участка, а окружающая среда. Если есть бассейн, парковки, детские площадки - это уже комфорт плюс, даже при 4 сотках. У нас дома от 56 квадратных метров стартуют от 7,5 миллиона с единым архитектурным стилем, земельным участком, со всеми коммуникациями и необходимой социальной инфраструктурой. Вместе с поселком мы развиваем современный индустриальный парк «Город мастеров», где смогут размещаться производственные компании, мастерские и малый бизнес. На наш взгляд, современный поселок должен давать человеку возможность не только комфортно жить, но и работать, развивать свое дело и при этом проводить больше времени с семьей.

Максим Волынцев, девелопер коттеджного поселка Рябиновый. Фото: Галина ПОНОМАРЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Максим Волынцев, девелопер коттеджного поселка Рябиновый, обращает внимание на тренд к уменьшению жилья:

- Да, дома все мельчают, участки тоже. Но, несмотря на это, у нас есть полная инженерия: асфальт, газ, электричество, вода. Причем все продумано: напор воды, к примеру, не падает даже летом, когда все поливают участки или набирают бассейны. Недавно в пешей доступности открылся продуктовый магазин. Тариф управляющей компании у нас самый демократичный и низкий - всего 180 рублей за сотку.

Федор Пучкин, руководитель коттеджного поселка Новый свет. Фото: Галина ПОНОМАРЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Свое видение эконом-сегмента, где цена играет решающую роль, представил Федор Пучкин, коттеджный поселок Новый свет:

- Эконом - это массовая история для людей, у которых собственные средства минимальны, возможно есть материнский капитал и право на льготную ипотеку. Мы предлагаем заехать через 3 месяца в свой дом под ключ. Да, это в Мошково, в 50 километрах от Новосибирска, но вся инфраструктура рядом: больница, школа, электричка, бассейн…

Тамара Красилова, собственник коттеджного поселка Времена года. Фото: Галина ПОНОМАРЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Тамара Красилова, собственник коттеджного поселка Времена года, отметила, пусть у них сейчас и нет асфальта и единого архитектурного стиля, зато есть дружное сообщество:

- В этом вопросе мы делаем что можем: единообразное ограждение, просим соблюдать цвет крыш. У нас эконом, и это нормально. Зато мы готовы помогать друг другу, вместе отмечаем праздники, а День поселка, к примеру, организуем за свой счет. Вообще, сейчас растет спрос именно на готовые дома.

Антон Капишников, девелопер коттеджного поселка Время Гринвич. Фото: Галина ПОНОМАРЁВА. Перейти в Фотобанк КП

С ней согласен девелопер коттеджного поселка Время Гринвич Антон Капишников, где также делают ставку на готовое жилье и доступную цену.

- Мы только-только приходим к своей концепции, - признается он. - Самое интересное, что мы открыли: клиент хочет готовый дом. Мы предлагаем 63 - 73 квадратных метра на 5 - 8 сотках за 6 - 7 миллионов рублей. В этом случае отлично работает семейная ипотека.

Так что же в итоге? Участники встречи сошлись в одном: для владельцев загородной недвижимости становятся важны не только размеры дома или участка, а среда, сервис и сообщество. Эконом может быть дружным и семейным, премиум - приватным и инвестиционно привлекательным, а комфорт плюс - с йогой в парке и общим бассейном. Но без качественной социальной инфраструктуры и продуманного управления даже самый дорогой поселок рискует остаться просто набором красивых домов. Загородная жизнь будущего - это уже не стены и не сотки, а люди, которые там живут, и возможности, которые им предоставляются. И именно над этим сегодня стоит работать тем, кто строит новые поселки под Новосибирском.