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Общество3 июня 2026 5:04

Будущее коттеджных поселков: закрытая территория или клуб по интересам?

Новосибирские эксперты обсудили эволюцию коттеджных поселков
Ирина РОМАНЮК
Участники круглого стола рассказали, как изменилось представление новосибирцев о комфортной загородной жизни.

Участники круглого стола рассказали, как изменилось представление новосибирцев о комфортной загородной жизни.

Фото: Галина ПОНОМАРЁВА. Перейти в Фотобанк КП

В пригороде Новосибирска уже больше сотни коттеджных поселков, и с каждым годом их форматы становятся все разнообразнее. Что сегодня ценят покупатели: асфальт и охрану, клубную атмосферу с йогой в парке или просто быстрый доступ к интернету и наличие пункта выдачи маркетплейса? Эксперты рынка встретились в редакции «Комсомольской правды», чтобы обсудить, как меняется представление новосибирцев о комфортной загородной жизни.

Загородный код Новосибирска

Разговор о современных загородных поселках начался с того, что эксперты попытались разобраться в желаниях покупателей: что же они хотят?

Тимофей Гладков, руководитель по работе с девелоперами и коттеджными поселками ГК «Домгис & Все про Загород».

Тимофей Гладков, руководитель по работе с девелоперами и коттеджными поселками ГК «Домгис & Все про Загород».

Фото: Галина ПОНОМАРЁВА. Перейти в Фотобанк КП

- Кто-то хочет дачу дорогую, кто-то недорогую, кто-то каменный дом, кто-то деревянный. Но все хотят одного: избавиться от проблем загородной жизни и жить в комфорте. Неважно, где это будет: на даче за 500 тысяч или в доме за 100 миллионов, - говорит руководитель по работе с девелоперами и коттеджными поселками ГК «Домгис & Все про Загород» Тимофей Гладков.

По его словам, граница между дачей и домом определяется самим человеком: если он планирует приезжать только на выходные, тогда ему нужен один уровень коммуникаций и внутренней наполненности поселка, если хочет жить круглогодично, то и требования совершенно иные.

Эксперты обратили внимание на то, что покупатель сегодня стал искушенным, а времена, когда брали все подряд, прошли. Теперь люди хотят иметь какой-то плюс в своем поселке, даже если это экономкласс. Эксперты сошлись во мнении, что если деление на классы и существует, то оно довольно условное, и для удобства их все же выделяют. Как правило, в экономклассе участки меньше 12 соток, асфальта и охраны может не быть. В комфорт-классе обязательно твердое дорожное покрытие и участки 10 - 20 соток, в бизнес-классе уже от 20 соток.

Как девелоперы отвечают на запросы рынка?

Акцент на выстраивании сообщества, комьюнити, делают в Сибирских просторах.

Екатерина Скоморохова, коммерческий директор «Лидер Инвест Групп».

Екатерина Скоморохова, коммерческий директор «Лидер Инвест Групп».

Фото: Галина ПОНОМАРЁВА. Перейти в Фотобанк КП

- Наша аудитория - это люди 35 - 50 лет, много молодежи, детей, - поясняет коммерческий директор «Лидер Инвест Групп» Екатерина Скоморохова. - Мы устроили в поселке шикарный парк, там летом занимаются йогой, играют в волейбол, проводят мастер-классы для ребятишек. И 80% наших покупателей живут круглогодично. Цена участка составляет 3 миллиона, с домом это порядка 9 - 14 миллионов. И еще есть понимание, что люди не хотят долгих строек, поэтому планируем строить сами, чтобы поселок сразу жил единой жизнью.

Виталий Белов, собственник коттеджного поселка Морской.

Виталий Белов, собственник коттеджного поселка Морской.

Фото: Галина ПОНОМАРЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Противоположную модель предлагает Виталий Белов, собственник коттеджного поселка Морской:

- У нас есть все, о чем можно подумать: асфальт, пункты выдачи, школа в 10 минутах, бассейн, спорткомплекс. Чек от 20 миллионов. Но мы за приватность: каждый живет за своим забором так, как хочет. Массовый продукт - это не про нас, но и своя аудитория у нас есть.

Клубность, сервис и архитектура

Алексей Симонов, собственник коттеджного поселка Норра.

Алексей Симонов, собственник коттеджного поселка Норра.

Фото: Галина ПОНОМАРЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Собственник коттеджного поселка Норра Алексей Симонов считает, что клубность и сервис - вот следующий уровень развития коттеджных поселков:

- Уходим от советского подхода, когда на участке помещалось все: гаражи, сауны и лишние постройки. В нашу жизнь все больше входит совместное потребление. А единственный способ создать единый архитектурный стиль - вообще не продавать землю под самостоятельную застройку.

Особого внимания заслуживает опыт поселка Соловьи, который существует уже больше 10 лет.

Ефим Новиков, руководитель коттеджного поселка Соловьи.

Ефим Новиков, руководитель коттеджного поселка Соловьи.

Фото: Галина ПОНОМАРЁВА. Перейти в Фотобанк КП

- Мы прошли все этапы эволюции, - рассказывает руководитель проекта Ефим Новиков. - Одними из первых среди новосибирских коттеджных поселков уложили асфальт, тротуары, оформили газоны, проложили сети под землю, построили озеро и парк на 7 гектарах. Но главное, что мы поняли: люди хотят не огромные дома, а ликвидные. Средний дом сейчас 100 - 120 квадратов.

Он также добавил, что в Соловьях введен строгий архитектурный регламент, поэтому теперь строят кварталами, чтобы избежать хаоса в облике поселка.

Елена Юрьева, руководитель партнерской сети инвестиционной компании «Квартал-12» (коттеджные поселки Идиллия, Экопарк, Бизнес-парк «Развитие»).

Елена Юрьева, руководитель партнерской сети инвестиционной компании «Квартал-12» (коттеджные поселки Идиллия, Экопарк, Бизнес-парк «Развитие»).

Фото: Галина ПОНОМАРЁВА. Перейти в Фотобанк КП

На этом фоне интересен опыт перехода от точечной застройки к продуманной среде, которым поделилась руководитель партнерской сети инвестиционной компании «Квартал-12» (коттеджные поселки Идиллия, Экопарк, Бизнес-парк «Развитие») Елена Юрьева:

- На сегодняшний момент жители хотят закрытую охраняемую территорию с асфальтовой дорогой до города. Наша Идиллия - это пригородный поселок в 10 километрах от города, где помимо газа, воды, света, интернета есть электричка, пять городских автобусов, рядом поликлиники, школы, детские сады, ходит школьный автобус. У нас развитая инфраструктура с подогреваемым бассейном для жителей, озером и лесом вокруг. В поселке строим детский центр, кафе для жителей. В общем, все, что хочется для комфортной загородной жизни.

Индивидуальное жилое строительство: новые грани качества

Егор Казанцев, управляющий компанией «Город мастеров» (поселок Русский квартал).

Егор Казанцев, управляющий компанией «Город мастеров» (поселок Русский квартал).

Фото: Галина ПОНОМАРЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Управляющий компанией «Город мастеров» (поселок Русский квартал) Егор Казанцев предлагает вообще перестать мерить качество сотками и метрами.

- Покупая дом на земле, люди выбирают образ жизни, - убежден он. - Класс поселка определяет не площадь участка, а окружающая среда. Если есть бассейн, парковки, детские площадки - это уже комфорт плюс, даже при 4 сотках. У нас дома от 56 квадратных метров стартуют от 7,5 миллиона с единым архитектурным стилем, земельным участком, со всеми коммуникациями и необходимой социальной инфраструктурой. Вместе с поселком мы развиваем современный индустриальный парк «Город мастеров», где смогут размещаться производственные компании, мастерские и малый бизнес. На наш взгляд, современный поселок должен давать человеку возможность не только комфортно жить, но и работать, развивать свое дело и при этом проводить больше времени с семьей.

Максим Волынцев, девелопер коттеджного поселка Рябиновый.

Максим Волынцев, девелопер коттеджного поселка Рябиновый.

Фото: Галина ПОНОМАРЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Максим Волынцев, девелопер коттеджного поселка Рябиновый, обращает внимание на тренд к уменьшению жилья:

- Да, дома все мельчают, участки тоже. Но, несмотря на это, у нас есть полная инженерия: асфальт, газ, электричество, вода. Причем все продумано: напор воды, к примеру, не падает даже летом, когда все поливают участки или набирают бассейны. Недавно в пешей доступности открылся продуктовый магазин. Тариф управляющей компании у нас самый демократичный и низкий - всего 180 рублей за сотку.

Федор Пучкин, руководитель коттеджного поселка Новый свет.

Федор Пучкин, руководитель коттеджного поселка Новый свет.

Фото: Галина ПОНОМАРЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Свое видение эконом-сегмента, где цена играет решающую роль, представил Федор Пучкин, коттеджный поселок Новый свет:

- Эконом - это массовая история для людей, у которых собственные средства минимальны, возможно есть материнский капитал и право на льготную ипотеку. Мы предлагаем заехать через 3 месяца в свой дом под ключ. Да, это в Мошково, в 50 километрах от Новосибирска, но вся инфраструктура рядом: больница, школа, электричка, бассейн…

Тамара Красилова, собственник коттеджного поселка Времена года.

Тамара Красилова, собственник коттеджного поселка Времена года.

Фото: Галина ПОНОМАРЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Тамара Красилова, собственник коттеджного поселка Времена года, отметила, пусть у них сейчас и нет асфальта и единого архитектурного стиля, зато есть дружное сообщество:

- В этом вопросе мы делаем что можем: единообразное ограждение, просим соблюдать цвет крыш. У нас эконом, и это нормально. Зато мы готовы помогать друг другу, вместе отмечаем праздники, а День поселка, к примеру, организуем за свой счет. Вообще, сейчас растет спрос именно на готовые дома.

Антон Капишников, девелопер коттеджного поселка Время Гринвич.

Антон Капишников, девелопер коттеджного поселка Время Гринвич.

Фото: Галина ПОНОМАРЁВА. Перейти в Фотобанк КП

С ней согласен девелопер коттеджного поселка Время Гринвич Антон Капишников, где также делают ставку на готовое жилье и доступную цену.

- Мы только-только приходим к своей концепции, - признается он. - Самое интересное, что мы открыли: клиент хочет готовый дом. Мы предлагаем 63 - 73 квадратных метра на 5 - 8 сотках за 6 - 7 миллионов рублей. В этом случае отлично работает семейная ипотека.

Так что же в итоге? Участники встречи сошлись в одном: для владельцев загородной недвижимости становятся важны не только размеры дома или участка, а среда, сервис и сообщество. Эконом может быть дружным и семейным, премиум - приватным и инвестиционно привлекательным, а комфорт плюс - с йогой в парке и общим бассейном. Но без качественной социальной инфраструктуры и продуманного управления даже самый дорогой поселок рискует остаться просто набором красивых домов. Загородная жизнь будущего - это уже не стены и не сотки, а люди, которые там живут, и возможности, которые им предоставляются. И именно над этим сегодня стоит работать тем, кто строит новые поселки под Новосибирском.