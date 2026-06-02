Лето наконец-то пришло: в середине недели в Новосибирске потеплеет до +27

Начало июня порадует сибиряков.

Жителей Новосибирска в первую декаду июня ждет по-настоящему летняя погода. Синоптики пообещали до +25 градусов уже в течение всей следующей недели.

По данным сервисов Западно-Сибирского гидрометцентра, с 3 по 10 июня столбики термометров будут уверенно держаться выше отметки в +20 градусов.

Уже в среду, 3 июня, воздух прогреется до +25…+27 градусов. День ожидается ясным и без каких-либо осадков в черте города — они возможны только в отдельных районах области. Северо-восточный ветер будет умеренным — до 2–7 метров в секунду.

В последующие дни температура останется комфортной. 4 и 5 июня синоптики прогнозируют около +24…+26 градусов днем. Ночи также станут заметно теплее — от +11 до +16 градусов.

Настоящий подарок погоды ждет новосибирцев в выходные. В субботу, 6 июня, и воскресенье, 7 июня, воздух прогреется до +26…+27 градусов. Осадков в эти дни не ожидается, поэтому горожане смогут без опасений планировать прогулки, поездки на дачи и отдых на природе.

Еще теплее станет в начале следующей недели. По предварительным прогнозам «Яндекс. Погоды», 8 июня температура поднимется до +26 градусов, но пройдет дождь. Затем из-за продолжения дождливой погоды жара немного ослабнет, однако 9 и 10 июня дневные температуры останутся на уровне +24 градусов. Резких похолоданий синоптики пока не ожидают.

