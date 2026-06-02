«Хочет отомстить и требует деньги»: новосибирец судится с бывшей женой, которая обвиняла его в похищении

Евгений считает, что бывшая хочет ему отомстить и получить деньги.

Новосибирец Евгений познакомился с девушкой Галиной* на сайте знакомств в 2022 году. В тот момент мужчина разводился с первой женой, делил имущество с бывшей супругой, и планировал продать квартиру.

— Через месяц отношений Галина предложила расписаться, хотя мы были вместе всего несколько недель, но я отказался, это было слишком быстро, — рассказал КП-Новосибирск Евгений.

Когда сибиряк продал свою квартиру, Галина предложила ему съехаться и жить вместе в квартире в Пашино, за которую она выплачивала ипотеку.

— Она сказала: «Сделай ремонт в моей квартире, будем туда переезжать». Я ответил: «У тебя там голые стены – ремонт обойдется в 2 миллиона. Давай хотя бы сначала распишемся». А она мне: «Мне такой мужчина не нужен, который так отвечает», — рассказывает Евгений.

После этого пара несколько раз сходилась и расходилась. Евгений утверждает, что почти каждая ссора заканчивалась разговорами о деньгах.

— Она говорила: «Моя зарплата — это моя зарплата, а твоя — наша». И после очередной ссоры и попытки возобновить отношения она прямо сказала: «Будешь высылать деньги — все будет нормально. Не будет денег — до свидания».

В итоге пара все-таки зарегистрировала брак, но спустя две недели Евгений подал на развод. Одна из причин — скандал во время поездки в Хакассию после свадьбы.

— Она устроила истерику, возмутилась после моей просьбы приготовить ужин, схватила гвоздодер и набросилась на меня. Я пытался ее оттолкнуть, отобрал инструмент, а она схватила гвоздодер со словами: «Я тебя сейчас убью».

После этого Евгений предложил развестись.

— Я сказал: «Мне такая жизнь не нужна. Поехали разводиться».

Однако вместо ЗАГСа супруги отправились в полицию. По словам мужчины, Галина заявила, что он ее избил.

— Она говорила, что я бил ее кулаками по голове и животу. Но я ее не избивал — я только забирал у нее инструменты, потому что опасался за свою жизнь, — утверждает Евгений.

Через несколько дней после обращения в полицию бывшие супруги вновь встретились. Именно тогда, по словам мужчины, Галина потребовала деньги за отказ от претензий.

— Она сказала: «Давай 150 тысяч, оплати санаторий — и я заберу заявление», — рассказывает Евгений. — Я ответил: «Пусть полиция сама разбирается. Если считаешь, что я виноват — пусть расследуют», — говорит Евгений. — В ходе проверки по ее заявлению полиция установила, что Галина симулировала последствия нападения. Было вынесено определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении.

«ЕСЛИ НЕ ПРИЗНАЕШЬ ВИНУ — ВИДЕО ВЫЙДЕТ»

По словам мужчины, после этого скандалы в его жизни не закончились. Галина обратилась в общественную организацию. Евгений утверждает, что одна из активисток объединения Карина*, которая когда-то одалживала деньги Евгению, заявила, что он их ей не вернул. Адвокат Евгения уверяет, что Карина шантажировала мужчину – угрожала опубликовать компрометирующий ролик, если сибиряк не заплатит 250 тысяч рублей. К слову, Евгений говорит, что долг он отдавал.

— Карина даже обратилась в суд. Однако суд полностью отказал в иске, решение она не обжаловала, — говорит Евгений.

5 января 2025 года в социальных появился видеоролик, где Евгения обвиняли в различных нарушениях и ставили под сомнение его биографию. К его созданию, как считает сибиряк, была причастна и Галина.

— Начались звонки от бывших коллег, знакомых. Для меня это был сильный удар, — говорит Евгений.

Позже, по словам мужчины, авторы видео признали, что не проверили информацию, и удалили публикацию. Однако обещанного опровержения, как утверждает Евгений, так и не последовало.

«ЗАКРИЧАЛА: «ПОМОГИТЕ, ПОХИТИЛИ!»

Со слов Евгения, после удаления первого ролика Галина написала жалобу на работу сибиряка.

— В ее тексте дублировались обвинения из видеороликов: об «избиении жены», «вымогательстве» и «прикрытии со стороны руководства». Руководитель провел проверку, ни один из фактов не подтвердился, — говорит новосибирец.

Но, по словам Евгения, это испортило его репутацию, поэтому он подал на бывшую жену в суд за клевету. Начались судебные разбирательства. 30 января 2025 в полиции завели уголовное дело по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, совершенная публично с использованием сети Интернет) в отношении неустановленных лиц.

А летом 2025 года, как вспоминает Евгений, Галина сама позвонила и предложила поговорить. Мужчина приехал, она села в его машину.

— Она сказала: «Если ты мне не дашь денег, я не буду признавать никакую вину. Плати мне за адвоката, хочу в Сочи». Я отказал. Тогда она открывает дверь и кричит: «Помогите, спасите, меня тут похищают, избивают». Я ее в тот момент даже не держал, — говорит мужчина. — Заявление в полицию Галина написала. Итог: «нет состава преступления».

Следующий эпизод произошел в январе 2026 года, когда Евгений приехал к дому Галины, чтобы пригласить соседа в суд свидетелем.

— Галина села ко мне в машину, пристегнулась ремнем. Я пытаюсь ее отстегнуть, а она специально подставляет руки, чтобы остались синяки. Потом вышел ее знакомый с телефоном, заявил: «Ты ее пытаешься похитить!». Приехала полиция. Экспертиза показала, что синяки — от тупого предмета. Участковый спросил: «Как получили?» Галина: «Он хватал за руки». Ее знакомый тут же сменил показания: «А я видел, как он ее об порог бил». И снова: состава преступления не нашли.

Сам Евгений считает, что бывшая хочет ему отомстить и получить деньги.

— Однако суд первой инстанции не увидел клеветы на меня. Решение было не в мою пользу, — говорит Евгений. Теперь новосибирец собирается подать апелляцию.

КП-Новосибирск готова дать слово второй стороне конфликта. Связаться с редакцией можно по телефону 8-923-145-11-03.

