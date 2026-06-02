«Мама всю жизнь помогала людям, а они так»: на кладбище под Новосибирском вандалы на авто снесли памятник ветерану

Надгробие оказалось серьезно повреждено и восстановить его уже невозможно. Фото: предоставлено Татьяной

Жительница города Болотное Татьяна пытается найти людей, которые, по словам очевидцев, 30 мая на автомобиле сбили памятник на могиле ее матери и уехали. Женщина рассказала КП-Новосибирск, что надгробие простояло десять лет и было полностью разрушено в Троицкую родительскую субботу.

По словам Татьяны, могилы ее родителей находятся на кладбище возле дороги. За десять лет с памятником никогда ничего не случалось.

— Родственники были на кладбище около двенадцати часов дня, тогда памятники еще стояли. Когда я пришла, то надгробия уже были разрушены, — рассказала КП-Новосибирск Татьяна.

О случившемся ей позже сообщила знакомая. По ее словам, на кладбище находилась машина, в которой были мужчина и женщина. Хотя ворота были закрыты, автомобиль, как утверждает собеседница, каким-то образом оказался на территории.

— Они подъехали к своим могилкам, а потом начали сдавать назад. Раздался очень сильный грохот. После этого они просто уехали, — пересказывает слова очевидцев Татьяна.

«ПАПИН ПАМЯТНИК СТОЯЛ РЯДОМ, А МАМИНОГО Я НЕ УВИДЕЛА»

Когда женщина пришла на кладбище, она не сразу поняла, что произошло.

— Я сначала иду и не понимаю: папин памятник стоит рядышком, а маминого нет. Потом увидела, что он лежит. Мы подняли то, что смогли поднять, но расколото было все полностью, — говорит Татьяна.

По ее словам, надгробие оказалось серьезно повреждено и восстановить его уже невозможно.

— Памятник был хороший. В этом году как раз исполняется десять лет, как его установили. Все эти годы он стоял нормально, ничего не происходило, — добавляет женщина.

Размер ущерба сибирячка оценивает примерно в 60-70 тысяч рублей. После случившегося Татьяна обратилась к сотруднику полиции, который находился на кладбище. По ее словам, ей объяснили, что заявление принять могут, однако найти виновников будет непросто.

Женщине также прислали фотографию автомобиля, похожего на тот, который видели очевидцы. Татьяна признается, что тяжело переживает произошедшее:

— Я третий день не могу прийти в себя. Особенно больно, что это случилось именно в Троицкую родительскую субботу.

«МАМА УХАЖИВАЛА ЗА БОЛЬНЫМИ»

Разрушенный памятник был установлен на могиле Галины Федоровны Фокиной — матери Татьяны. Галина Федоровна умерла в 2016 году в возрасте 67 лет. В октябре 2026 года исполнится десять лет со дня ее смерти.

По словам дочери сибирячки, женщина была ветераном труда Российской Федерации. Сначала она работала на швейной фабрике, затем перешла в психоневрологический интернат в Болотном, где ухаживала за больными. За многолетний труд ее неоднократно награждали грамотами и поощрениями.

— Мама всю жизнь помогала людям, а они так...

Сейчас Татьяна надеется, что люди, которые, по словам очевидцев, повредили памятник и уехали, все-таки выйдут на связь и помогут восстановить надгробие. Информацию она разместила в социальных сетях в надежде, что виновники откликнутся.

— Может быть, у них все-таки есть совесть. Очень хочется на это надеяться!

