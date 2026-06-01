«Перед смертью переписывалась с подругой»: под Новосибирском выпускница покончила с собой накануне ЕГЭ

Медики констатировали смерть выпускницы. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск.

В одном из сел Тогучинского района 18-летняя выпускница покончила с собой накануне ЕГЭ: об этом КП-Новосибирск сообщили местные жители.

На данный момент известно, что, по словам сельчан, одиннадцатиклассница росла без матери:

- Ее мама тоже совершила самоубийство несколько лет назад, - рассказали КП-Новосибирск сельчане.

Как говорят местные жители, у школьницы были хорошие друзья:

- Она была очень творческой девушкой, писала стихи. А еще - отзывчивой, позитивной, никогда бы не подумала, что могло случить такое, - рассказала знакомая выпускницы.

О том, что происходило в день трагедии, известно пока немного:

- У одиннадцатиклассницы была неразделенная любовь. Она перписывалась с подругой перед смертью, - рассказали КП-Новосибирск сельчане.

Во всех обстоятельствах случившегося сйечас разбираются следователи.

