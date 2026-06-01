«Там ад, мы рыдали»: в Новосибирске в квартире умершей пенсионерки остались 70 кошек

В Новосибирске волонтеры организации «Зоозащита НСК» спасают 70 кошек из квартиры умершей пенсионерки. Внучка пожилой сибирячки пыталась заботиться о питомцах самостоятельно, но у нее не хватает денег на еду для животных и их лечение. В итоге она обратилась к активистам, чтобы те помогли найти новых хозяев для кошек.
Когда волонтеры пришли в квартиру, то ужаснулись: из-за тесноты и постоянного кровного смешения кошки не смогли нормально вырасти. Многие взрослые животные выглядят как котята, при этом им уже по 7-10 лет. На всех питомцев приходилось всего два маленьких лотка, а еды катастрофически не хватало.
- Там ад! Мы, волонтеры, рыдали. Животные в панике суетились, кто-то прятался, а кто-то побежал отчаянно на руки. Надо срочно спасать их! – рассказала КП-Новосибирск волонтер Татьяна.
Волонтеры уже купили корм и переноски, а троих самых больных кошек отвезли в клинику. У животных диагностировали анемию, одному из них пришлось переливать кровь.
Активисты просят помощи с пристройством кошек. Если кто-то готов взять животное себе или предложить другую помощь, связаться с волонтером можно по номеру: 8-903-049-00-38 (Татьяна).
