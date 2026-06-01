«Мне рисовали губы до подбородка»: студентка из Новосибирска стала моделью в Китае

Марина переехала в Новосибирск, когда поступила в университет. Фото: предоставила Марина.

22-летняя Марина переехала в Новосибирск из деревни ради учебы в университете, а в итоге оказалась на съемочных площадках Гуанчжоу. История о том, как случайная встреча в баре изменила жизнь сибирячки,— в нашем материале.

«МНЕ ПРЕДЛАГАЛИ КОНТРАКТ В 14 ЛЕТ»

Марина родом из Республики Бурятия, из деревни Тарбагатай, где живут всего около 4 тысяч человек.

— Я прожила там до 17 лет. Потом сдала экзамены, поступила в Новосибирский государственный университет на экономический факультет. Затем переехала в Академгородок, который до сих пор очень люблю, — рассказывает Марина.

Еще подростком она мечтала попробовать себя в моделинге. В 14 лет ей даже предлагали поехать на контракт за границу, однако родители тогда не рискнули отпускать дочь.

В баре Академгородка ее заметил модельный агент. Фото: предоставила Марина.

— Родители испугались отправлять меня одну за границу, и мы отказались. А когда я переехала в Новосибирск, сфокусировалась на учебе. Тогда мне казалось, что моделинг — это что-то несерьезное: я планировала стать продакт-менеджером или аналитиком.

«ДИРЕКТОР АГЕНТСТВА ЗАМЕТИЛА МЕНЯ В БАРЕ»

Все изменилось во время работы в одном из баров Академгородка, где Марина занималась социальными сетями. Там ее заметила руководитель модельного агентства и предложила попробовать себя в новой сфере.

Марина уже во второй раз полетела на контракт в Китай. Фото: предоставила Марина.

— У меня сначала появились мысли, что это какой-то обман, — смеется Марина. — Для девочек, которые не разбираются в этой сфере, это всегда так выглядит: «Ой, наверное, хотят развести на деньги». Но мне сразу объяснили, что ничего не нужно было платить, и я решила попробовать.

В итоге Марина подписала контракт с агентством и начала участвовать в съемках для новосибирских брендов. Среди первых работ были проекты для местных компаний и рекламных кампаний.

- Именно так и учишься: на примерах, позируя и наблюдая.

Опыт оказался удачным, и вскоре девушка начала готовиться к зарубежному контракту.

— Я думала, что это шутка. Где я — и где за граница? Но мы сразу подписали договор.

К поездке Марина готовилась почти год. Занималась спортом, подтягивала английский язык и собирала портфолио. Летом 2024 года она впервые отправилась в Китай — в город Гуанчжоу.

В Китае Марина работает и живет вместе с другими моделями. Фото: предоставила Марина.

— Мне казалось, что я прилечу и сразу начну много работать. На деле съемок было мало. Контракт получился не самым успешным, заработать много не удалось. Тогда я решила, что моделинг, возможно, просто не мое, — говорит девушка.

После возвращения в Новосибирск она снова сосредоточилась на работе и учебе.

ПЕРЕЕЗД В МОСКВУ, СЪЕМКИ И ВТОРОЙ КОНТРАКТ В КИТАЙ

Получив диплом НГУ, Марина переехала в Москву. Там девушка работала менеджером проектов в маркетинговом агентстве, развивала блог и параллельно искала возможности в творческой сфере. Она начала самостоятельно ходить на модельные и актерские кастинги, снималась в рекламных роликах и эпизодах телевизионных проектов.

Через блог ее заметили представители другого модельного агентства.

— Они нашли меня после видео о кастингах. Мы подписали контракт, и буквально через несколько недель мне предложили новый контракт в Китае, — рассказывает Марина.

Так девушка вновь оказалась в Поднебесной.

КАК ЖИВУТ МОДЕЛИ В КИТАЕ

Большинство модельных контрактов в Китае рассчитаны на три-четыре месяца. Моделей обычно размещают в специальных апартаментах, где живут представители разных стран. Соседками Марины стали девушки из Нигерии, Колумбии, Сербии и России.

— Это, скорее, квартира, чем общежитие. Есть общая кухня, гостиная и комнаты. Главное, чтобы соседи были адекватными, — смеется Марина.

Каждую неделю агентство выдает моделям карманные деньги. По словам девушки, в пересчете на российскую валюту это около 4–5 тысяч рублей. Но все зависит от модельного агентства, которое тебя сопровождает.

На эти средства вполне можно прожить.

— В Китае многие продукты стоят заметно дешевле, чем в России. На тысячу рублей можно купить еды на несколько дней, — объясняет она.

Марина рассказала о параметрах, конкуренции и жизнь модели в Китае. Фото: предоставила Марина.

Рабочие будни модели начинаются с кастингов. Перед встречами с клиентами девушки делают макияж, подбирают одежду и едут на просмотр. Там модель фотографируют, дают примерить одежду и оценивают, подойдет ли она для конкретной съемки. Конкуренция высокая. Важны не только внешность, но и параметры.

— Для большинства контрактов по-прежнему актуальны классические модельные требования. Рост желательно от 170 сантиметров, а параметры должны быть максимально близки к стандартным, — говорит Марина.

При этом даже идеальная внешность не гарантирует успех. Можно отработать весь контракт и практически ничего не заработать.

— Иногда все зависит не от модели, а от рынка, сезона и того, насколько активно агентство продвигает тебя клиентам, — объясняет девушка.

ЧЕМ КИТАЙСКИЙ МОДЕЛИНГ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ РОССИЙСКОГО

По словам Марины, главное отличие — темп работы. Если в России съемка обычно длится четыре-шесть часов, то в Китае быстрее.

— Нужно постоянно переодеваться, менять образы и выдавать результат. Если клиент платит хорошие деньги, он хочет получить максимальный объем работы, — рассказывает модель.

Еще одна особенность — языковой барьер. На многих съемках английский знает всего один человек, поэтому модели и заказчики нередко объясняются буквально жестами.

Одним из самых запоминающихся случаев стала съемка для рекламы париков. Сначала визажисты сделали Марине обычный макияж, однако фотограф решил, что губы выглядят недостаточно выразительно.

— Мне просто начали рисовать новый контур. В итоге губы получились почти до подбородка. Они занимали половину лица. Я до сих пор не понимаю, как это собирались ретушировать, — смеется девушка.

КАЗАЛОСЬ, ЧТО ВСЕ СМОТРЯТ ТОЛЬКО НА МЕНЯ

Не всегда работа приносит только положительные эмоции. На первом контракте Марина участвовала в модном показе и настолько переволновалась, что едва не сорвала выход.

— Мне казалось, что все смотрят только на меня и оценивают каждую ошибку. Я начала нервничать, сбилась с ритма и плохо прошла показ. После этого ехала домой и думала, что больше никогда не буду моделью, — вспоминает девушка.

Еще несколько лет назад успешные модели могли заработать на зарубежных контрактах достаточно, чтобы купить квартиру или автомобиль. Сегодня ситуация изменилась. Одной из причин стала стремительная популярность искусственного интеллекта.

— Сейчас бренды все чаще используют ИИ для создания рекламных изображений. Особенно это заметно в Китае. Там могут сделать настолько реалистичную виртуальную модель, что отличить ее от настоящего человека практически невозможно. Поэтому агентства и клиенты стали намного строже подходить к отбору. Зачем соглашаться на меньшее, если технологии позволяют создать идеальную внешность? — говорит Марина.

Несмотря на стереотипы, открытой конкуренции между моделями Марина почти не встречала. На контрактах девушки помогают друг другу, вместе ходят в спортзал, делятся советами и поддерживают новичков.

— Многие думают, что модели постоянно соперничают между собой, но на самом деле большинству вообще нет дела до других. Люди заняты собой и своими задачами. За все время я почти не сталкивалась с какими-то конфликтами, — говорит Марина.

Однако переживания все равноостаются:

— Когда у соседки по апартаментам каждый день съемки, а у тебя их нет, начинаешь невольно сравнивать себя с другими. Думаешь: может, я недостаточно красивая, недостаточно худая, может, со мной что-то не так. Хотя зачастую это зависит не от тебя, а от рынка, агентства или того, насколько твой типаж востребован именно сейчас. Самое важное в этой профессии — не потерять уверенность в себе и не позволить этим мыслям управлять тобой, — признается девушка.

Сегодня уроженка бурятской деревни продолжает работать в Китае, развивает блог и строит карьеру. А случайная встреча в новосибирском баре, которая когда-то показалась подозрительной, в итоге полностью изменила ее жизнь.

