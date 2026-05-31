1 июня в Новосибирске потеплеет до +24 градусов.

Лето начнется с теплой и солнечной погоды, как и ждали многие горожане. Какая будет погода в Новосибирске на 1 июня 2026 — в нашем материале.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В НОВОСИБИРСКЕ НА 1 ИЮНЯ

Недолгая пора дождей вновь сменится приятным теплом и небом без туч. Ветер подует слабый, около 3-8 метров в секунду.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В НОВОСИБИРСКЕ 1 ИЮНЯ

По прогнозу Западно-Сибирского гидрометцентра, в ночь на 1 июня температура составит около +9…+11 градусов. Днем будет +22…+24 градуса. По Новосибирской области ночью температура продолжит оставаться в +6…+11, местами до +16, днем же будет +22…+27.

ОСАДКИ В НОВОСИБИРСКЕ 1 ИЮНЯ

В Новосибирске будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В Новосибирской области ночью местами небольшие дожди, днем преимущественно без осадков, утром местами туманы.

ДАВЛЕНИЕ В НОВОСИБИРСКЕ 1 ИЮНЯ

Атмосферное давление в Новосибирске составит 746 миллиметров ртутного столба.

