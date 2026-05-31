Первый месяц лета принесет жителям Новосибирской области целый ряд нововведений — от состояния дорог до правил авиаперелетов. Рассказываем, что изменится в Новосибирске с 1 июня 2026 года.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ В НОВОСИБИРСКЕ С 1 ИЮНЯ 2026

С начала лета в Новосибирской области меняются правила для автомобилистов. Сотрудники ГИБДД перейдут на упрощенный документооборот при оформлении нетрезвых водителей. Теперь факт отстранения от управления автомобилем будет фиксироваться прямо в протоколе, без лишних бумаг.

Кроме того, законодательно разрешат применять искусственный интеллект для контроля за состоянием шофера. Нейросети смогут отслеживать направление взгляда, повороты головы и признаки засыпания. Но установка таких систем на легковые автомобили останется делом сугубо добровольным.

ПОЕЗДКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ В НОВОСИБИРСКЕ С 1 ИЮНЯ

С 1 июня 2026 года «Российские железные дороги» запускают новую услугу для семей. Дети от 10 до 16 лет смогут путешествовать без сопровождения взрослых более чем по 20 маршрутам в дневных поездах дальнего следования. В числе доступных составов — скоростные «Авроры», «Буревестники», «Ласточки» и «Финисты».

В пути за юными пассажирами будут присматривать начальник поезда и проводник, а по прибытии на станцию ребенка передадут строго тому человеку, который указан в заявлении. Оформить такую услугу родители должны в билетной кассе не позднее чем за трое суток до отправления, предъявив документы на ребенка и квитанцию об оплате. Также понадобятся оригинал и две копии заявления об ответственности за перевозку.

РЕЙСЫ ИЗ НОВОСИБИРСКА В ГЕЛЕНДЖИК В ИЮНЕ

С 9 июня новосибирцы смогут напрямую улететь к Черному морю — в Геленджик. Авиакомпания S7 Airlines возобновляет сезонные рейсы. Полеты будут выполняться трижды в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Вылет из Новосибирска запланирован на 10:50 по местному времени, обратный рейс из Геленджика — в 13:15 по московскому времени. Маршрут будет действовать до начала сентября.

ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ БОЛЬШЕГРУЗОВ В НОВОСИБИРСКЕ С ИЮНЯ

Уже с 15 июня в регионе вступает в силу летнее ограничение для большегрузов, которое продлится до 31 августа. В дневное время при температуре выше +32 градусов проезд большегрузов будет запрещен. Передвигаться им разрешат только с 22:00 до 10:00, чтобы уберечь размягченный жарой асфальт от деформаций и разрушения

