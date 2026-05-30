Из-за аварии образовалась пробка. Фото: ГАИ Новосибирской области

Авария с КАМАЗом под Новосибирском 30 мая 2026 произошла В в 18.30 на четвертом километре Советского шоссе в Новосибирском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ региона.

ПРИЧИНЫ АВАРИИ С КАМАЗОМ ПОД НОВОСИБИРСКОМ 30 МАЯ 2026

По предварительным данным, парень 2008 года рождения ехал за рулем «ВАЗ-21102» без водительских прав. Он двигался по крайней правой полосе со стороны улицы Петухова в направлении ОбьГЭС. На четвертом километре сибиряк решил обогнать другое авто и врезался в стоявший грузовик «КамАЗ», у которого была включена аварийная сигнализация.

ПОГИБШИЕ В АВАРИИ С КАМАЗОМ ПОД НОВОСИБИРСКОМ

От полученных травм пассажир легковушки, личность которого сейчас устанавливают, погиб на месте ДТП.

ПОСТРАДАВШИЕ В АВРИИ С КАМАЗОМ ПОД НОВОСИБИРСКОМ

Сам водитель и две девушки 2007 и 2008 годов рождения, которые ехали с ним, тоже пострадали.

- Мы оказались в пробке из-за этого ДТП. Выглядело страшно, когда мимо проезжали несколько машин скорой помощи, включая реанимацию. Собралось много неравнодушных людей , которые хотели помочь, - рассказал КП-Новосибирск очевидец.

Сейчас на месте аварии находятся инспекторы ГАИ. Они выясняют все обстоятельства случившегося.

