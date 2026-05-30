В июне жителям региона продолжат перечислять детские пособия и другие меры социальной поддержки. Рассказываем, какой будет график выплат пособий в Новосибирской области в июне 2026.

РАСПИСАНИЕ ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЙ В НОВОСИБИРСКЕ В ИЮНЕ 2026

В июне получателям поступят выплаты за май. Перечисления производятся по графику, который ежегодно утверждает Социальный фонд России.

Основные даты выплат — 3, 5 и 8 июня. В 2026 году они выпадают на рабочие дни, поэтому переносов не предусмотрено.

3 июня на банковские карты жителей региона поступят:

— единое пособие на детей до 17 лет и для беременных женщин;

— выплата по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей;

— пособие при рождении или усыновлении первого ребенка до трех лет;

— ежемесячные выплаты на детей военнослужащих;

— перечисления из средств материнского капитала.

5 июня семьи получат ежемесячную выплату из маткапитала на детей до трех лет.

8 июня деньги перечислят работающим родителям, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет.

ДОСТАВКА ПОСОБИЙ ЧЕРЕЗ ПОЧТОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ В НОВОСИБИРСКЕ В ИЮНЕ

Для тех, кто получает пособия через отделения «Почты России», единой даты выплаты нет. Доставка будет проходить с 1 по 25 июня — в зависимости от графика конкретного почтового отделения.

Получить деньги можно как в отделении почты, так и дома через почтальона. Точная дата доставки зависит от района проживания и маршрута работы сотрудников почты.

