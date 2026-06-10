«Отчаянно махал руками»: спасатель вытащил тонущего мужчину из Новосибирского водохранилища

Пострадавшим оказался молодой человек 2006 года рождения. Фото: Спасатели МАСС

Сотрудник аварийно-спасательной службы спас тонущего человека в свой выходной день. В момент происшествия он находился на личном катере во время прогулки на акватории Новосибирского водохранилища.

- Примерно 150 метрах от берега он заметил мужчину, который отчаянно махал руками в воде - сомнений не было: человек тонет. Спасатель мгновенно среагировал, подплыл к пострадавшему на катере и извлек его из воды, - сообщили в пресс-службе спасателей МАСС.

Пострадавшим оказался молодой человек 2006 года рождения. Спасатель сразу же начал оказывать ему первую помощь прямо на месте. Одновременно он связался с аварийно-спасательным отрядом «Приморский», чтобы на пирсе отряда встретили пострадавшего и вызвали скорую помощь.

Спасатель доставил молодого человека в отряд, где ему оказали всю необходимую помощь. После этого его передали прибывшим врачам скорой медицинской помощи. Спасатели призывают жителей быть осторожными на воде и не забывать о безопасности.

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