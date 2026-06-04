«Мы видели огонь, было страшно»: в Новосибирске очевидцы рассказали о взрыве газа в кафе, где пострадали три человека

ЧП случилось из-за разгерметизации баллона. Фото: пресс-служба МЧС России по Новосибирской области.

В кафе на улице Большевистской в Новосибирске днем 4 июня произошел взрыв газа. В результате ЧП пострадали три человека, среди которых подросток. По словам очевидцев, люди выбежали из кафе на улицу, а внутри помещения было видно пламя.

— Мы выбежали и увидели огонь. Внутри был небольшой взрыв. Мы сильно перепугались. Сейчас все нормально, скорая забрала пострадавших, они уехали, — рассказала КП-Новосибирск сотрудница соседнего магазина.

Очевидцы утверждают, что пострадавшие получили серьезные ожоги.

— Их сильно обожгло, - говорит один из очевидцев.

По данным министерства здравоохранения Новосибирской области, на место были направлены специалисты Центра медицины катастроф.

— Три человека, в том числе подросток, эвакуированы в ожоговый центр областной больницы реанимационной бригадой Центра медицины катастроф. Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести, — сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий.

Предварительно установлено, что причиной происшествия стала разгерметизация газового баллона.

Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб. Исполняющий обязанности прокурора района Владимир Гааг выехал на место происшествия. Надзорное ведомство организовало проверку, по итогам которой будут приняты меры прокурорского реагирования при наличии оснований.

Проверку также начали следователи.

— В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия. Назначены ряд судебных экспертиз, устанавливаются обстоятельства произошедшего, — сообщили в Следственном комитете по Новосибирской области.

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