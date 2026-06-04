«До» и «после» преображения. Фото: Виктория МИНАЕВА // Екатерина КОРЖАНСКАЯ

Я, конечно, не икона стиля, но всегда полагал, что выгляжу прилично. Рубашка поглажена, ремнем подпоясан, зубы начищены... Мужчина образцового вида.

- Ага… Антонио Бандерас на минималках, - съязвила жена, когда я собрался выложить свое летнее фото в соцсеть.

Супруга меня в последнее время не одевает. Как-то сам - сходил в магазин, приоделся. Ну и в шифоньере что найдется - взял, надел. Думал, что хорошо.

- Ни стиля, ни вкуса, - фыркнула снова супруга. - Так и совсем соскуфиться* можешь.

Благоверная пообещала взяться за меня и вернуть былой стиль (если он был, конечно), но я решил: нет уж, я сам! И пошел за консультацией… к искусственному интеллекту. Нешто он мне не поможет?

Я полагал, что одеваюсь нормально. Но оказалось, что это образ скуфа. Фото: Виктория МИНАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Я - мужчина, 48 лет. Как одеваться, чтобы выглядеть стильно?» - спросил я у DeepSeek. Бот обрадовался и выдал мне список универсальных рекомендаций.

«Монохром вытягивает силуэт: тотал-лук в одном цвете (особенно темном или нейтральном) делает фигуру стройнее и выше.

Баланс объемов: если верх свободный, низ делайте более облегающим (и наоборот). Например: объемный свитер + прямые или зауженные брюки.

Вертикальные линии: расстегнутый пиджак, длинное пальто, шарф, завязанный вдоль, или V-образный вырез зрительно вытягивают.

Ключевые базовые вещи, которые идут почти всем: хорошо сидящие темные джинсы без дыр, черные или бежевые лоферы, белая хлопковая рубашка оверсайз или классическая, черная водолазка/футболка плотной посадки, жакет полуспортивного кроя».

Боже, как все сложно в этом вашем модном мире! Я выбрал из предписаний самое понятное и стал воплощать. Одеться в одном цвете? Легко! Есть костюм королевского синего цвета. Пиджак оставляю расстегнутым, как велено. Излишне свободного и облегающего я избежал, а от себя добавил галстук - хуже точно не будет.

В этом образе пошел брать интервью. И пришел к нескромной мысли: кажется, среди журналистов я теперь главный красавчик. Но решил убедиться в этом и вновь пошел к нейросети. Дай-ка теперь моим стилистом побудет ChatGPT. Я загрузил свое фото и написал: «Свет мой, зеркальце, скажи…»

Я применил общие рекомендации от нейросети и преобразился. Как выяснилось - не совсем удачно. Фото: Екатерина КОРЖАНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Шучу.

Я просто спросил у нейронки, хорошо ли выгляжу и не надо ли где-то дошлифовать стиль. Бот посмотрел на мою фотографию, но не одобрил. Раскритиковал в пух и прах.

Искусственный интеллект исправил фотографию и со своими комментариями предъявил оптимальный по его мнению вариант. Цитирую дословно – со всеми англицизмами, на которые не поскупился бот:

«Я переодел образ в более продуманный smart-casual стиль: тёплый твидовый пиджак + тёмная водолазка + спокойные брюки. Это делает силуэт чище, убирает лишнюю «офисность» и выглядит дороже и современнее — особенно для такой обстановки (интервью / медиа-зона). Что улучшилось: линия плеч и посадка стали мягче и благороднее. Цвета: тёплый коричневый + тёмный верх подчёркивают кожу и не конфликтуют с фоном Фактура ткани (твид) добавляет глубину и «дорогой» вид. Без галстука — образ выглядит более уверенно и актуально».

Так меня преобразила нейросеть. Одежда на снимке не настоящая. Фото: Екатерина КОРЖАНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Что улучшилось: линия плеч и посадка стали мягче и благороднее.

Цвета: теплый коричневый + темный верх подчеркивают кожу и не конфликтуют с фоном.

Фактура ткани (твид) добавляет глубину и «дорогой» вид.

Без галстука образ выглядит более уверенно и актуально».

Пришлось снова переодеваться.

В парикмахерской велел сделать меня строго таким, как на фото. Водолазку и пиджак супруга заказала мне на маркетплейсе. За часами явился в фирменный магазин. Посмотрел на ценники, ужаснулся и кинул клич среди знакомых: одолжите часы, а… хотя бы для фото. Добрый человек нашелся, откликнулся.

Туфли нашлись в шкафу. А вот брюки покупать не стал. Решил воспользоваться собственной «старой коллекцией», в которой нашел подходящие джинсы. Считаю, что операция «дескуфизация» прошла успешно!

Правда, пришлось еще постараться, позируя для фото: раз уж я теперь стильный, нужно и перед камерой грамотно располагаться. Вроде получилось.

Позировать для фото - та еще задачка. Фото: Виктория МИНАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Кошелек

Сколько стоит стать стильным?

Пиджак - 4000 руб.

Водолазка - 1200 руб.

Ботинки - 2500 руб.

Джинсы - 3000 руб.

Стрижка - 600 руб.

Часы (на которые тратиться не пришлось) - 11 900 руб.

ИТОГО: 23 200 руб.

Комментарий эксперта

Штаны придется докупить

Свой новый образ я предложил на анализ профессионалу - стилисту, имиджмейкеру Маргарите Мартышковой. Она призналась, что не верит в способность нейросетей заменить стилиста. Но итог оценила скорее положительно, чем отрицательно.

- Верх подобран замечательно: и цветовая гамма, и фактура очень близки к вашему лицу. А обувь, конечно, уже не актуальная. Можно было что-то современное подобрать. Например, кеды или мыс с мягким квадратом. Это смотрелось бы гораздо интереснее, - уверена собеседница. - По джинсам - я бы использовала что-то ближе к коричневому цвету, возможно даже брюки. Часы - хорошо, цвет часов подобран классно. В итоге верх идеальный, а вот низ мне не нравится.

А вот и окончательный лук. Хотя нет… Нужно сменить штаны и обувь. Фото: Виктория МИНАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Эх, не знала Маргарита, что именно верх согласован с ботом, а джинсы - моя вольность. Теперь уже и нейросеть, и реальный стилист настаивают, чтобы я их заменил. Придется снова делать покупки.

*Скуф – неодобрительная характеристика мужчины. Относится к тем, кто неопрятно выглядит. Иногда подразумевается и образ жизни – пиво, фаст-фуд, массовые передачи и фильмы по телевизору.

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