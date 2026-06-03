«Слегли всей семьей»: новосибирцы пожаловались на массовое отравление детей в парке

Родители сообщили, что дети в парке ели пиццу, картофель фри и сырные палочки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске родители дошкольников сообщили о массовом ухудшении самочувствия детей после празднования выпускных из детских садов. Все мероприятия проходили в развлекательном парке в одном из торговых центров. По словам очевидцев, у малышей появились симптомы отравления.

Так, одна из мам рассказала, что 29 мая в парке праздновали выпускной не только их детский сад, но и другие группы. В итоге, по ее словам, ротовирусная инфекция накрыла всех.

- Подкосило не только детей, но и взрослых. Кто-то попал в больницу. Дело все, по всей видимости, в несоблюдение санитарных требований. Ели пиццу, сырные палочки и картофель фри, - поделилась женщина в отзыве на картах «2ГИС».

Подобных отзывов несколько. И все они были оставлены в период с 29 мая по 1 июня.

- Отмечали выпускной из детского сада. Кухня это просто ужас! Задержали заранее забронированный банкет на час! Ужасное обслуживание! И как вишенка на торте, после выпускного практически все дети и часть взрослых слегли с отравлением. Теперь болеют все члены семьи, - поделилась другая женщина.

После появления информации о возможном массовом отравлении, Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области начало санитарно-эпидемиологическое расследование. Специалисты проверяют, как было организовано питание и соблюдались ли санитарные нормы при хранении и реализации продуктов.

- По результатам эпидемиологического расследования, лабораторных исследований будут приняты меры согласно полномочиям, - говорится в сообщении ведомства.

Тем временем торговый центр объявил о временном закрытии детского центра по техническим причинам со 2 по 5 июня. Позднее администрация уточнила, что это решение принято «в целях дополнительной проверки и проведения профилактических санитарных мероприятий».

Проверку начали не только в самом центре. На ситуацию обратил внимание председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Как сообщили КП-Новосибирск в региональной прокуратуре, пока уголовное дело возбуждено не было.

- Прокуратура Центрального района проводит проверку. Пока факт массового отравления детей не подтверждается, - уточнили в ведомстве.

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