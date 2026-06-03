«Начал задыхаться прямо на борту»: новосибирские врачи спасли пассажира-астматика в самолете, летящем в Москву

Новосибирские врачи мгновенно оценили ситуацию и оказали помощь больному прямо на борту самолета. Фото: Министерство здравоохранения Новосибирской области.

Новосибирские врачи, летевшие в Москву, спасли мужчину, который начал задыхаться из-за приступа астмы прямо на борту самолета. Во время полета произошла экстренная ситуация: у одного из пассажиров развился астматический статус – тяжелое осложнение бронхиальной астмы, угрожающее жизни. Подробности героической истории рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Новосибирской области.

В отличие от обычного приступа, при астматическом статусе не помогают привычные препараты, а удушье прогрессирует. Без своевременной помощи он может вызвать остановку дыхания и смерть. Пациенту требуется немедленная госпитализация в реанимацию.

Экипаж уже начал готовить самолет к экстренной посадке, однако она не понадобилась – помощь пришла с соседних кресел. Среди пассажиров оказались врачи Государственной Новосибирской областной клинической туберкулезной больницы – главный врач Анна Пятибратова и ее заместитель по амбулаторной работе Валерий Изупов.

Специалисты мгновенно оценили ситуацию, оказали помощь и стабилизировали состояние больного. В аэропорту Шереметьево пациента уже ждала скорая.

– Слава богу, все обошлось, состояние пассажира удалось стабилизировать. У врачей не бывает выходных или «нерабочих» мест, мы работаем 24 на 7. Где бы ты ни находился, в том числе и на борту самолета, профессиональный долг велит прийти на помощь, – поделилась Анна Пятибратова.

Кстати, этим рейсом медики из Новосибирска летели в столицу на Международный конгресс специалистов СНГ в области респираторного здоровья, посвященный заболеваниям органов дыхания. Так совпало, что по дороге на профильный съезд врачи спасли человека именно с острой дыхательной недостаточностью.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX