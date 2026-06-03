Открыта регистрация на Форум сибирского гостеприимства «Дикоросы»

Фото: Фонд содействия развитию научно-технологической сферы Новосибирской области

«Дикоросы» - масштабная площадка для диалога между профессионалами туриндустрии, властью, бизнесом и путешественниками. Основная тема: «Вместе открываем Россию: туризм и гостеприимство в Год единства народов». «Дикоросы» - это не просто отраслевое мероприятие, а живая экосистема, объединяющая туризм, гастрономию, культуру и технологии Сибири. Форум становится точкой сборки для формирования новой повестки внутреннего туризма: осознанного, технологичного и по-сибирски гостеприимного.

- Форум «Дикоросы» ежегодно собирает профессионалов отрасли гостеприимства, география охватывает более 30 регионов, от Крыма до Сахалина. Мы строим общее пространство возможностей, где обмениваются опытом, находят партнеров и создают совместные проекты. В этом году форум проходит под эгидой федерального форума «Путешествуй!», что говорит о его значимости на уровне страны. Наша общая задача - сделать внутренний туризм качественным, разнообразным и доступным, чтобы каждый гость захотел возвращаться в Сибирь снова и снова, - сообщила министр экономического развития Новосибирской области Светлана Шарпф.

Фото: Фонд содействия развитию научно-технологической сферы Новосибирской области

Аудитория форума

• Представители туристско-гостиничной индустрии, отельеры, рестораторы

• Профессионалы сферы гастрономии и гостиничного бизнеса

• Спикеры и эксперты по тематике туризма

• Представители федеральных и региональных органов власти

• Приглашенные делегации субъектов РФ

• Туристы, жители и гости Новосибирска

Форум «Дикоросы» формирует повестку устойчивого развития отрасли благодаря обсуждению стратегических векторов.

• Внутренний туризм: создание продуктов для перезагрузки, эмоционального опыта и аутентичных впечатлений

• Государство и бизнес: обмен лучшими практиками сотрудничества для роста сферы гостеприимства

• Экология: внедрение «зеленых» стандартов и снижение нагрузки на природу

• Цифровая трансформация: ИИ и большие данные для персонализации сервиса и повышения эффективности

• Культура и традиции: интеграция этнонаследия Сибири в современные креативные продукты

• Гастрономия: превращение локальных сибирских продуктов в туристические бренды

• Доступность: развитие инклюзивной среды и инфраструктуры для путешествий с питомцами

• Кадры: новые стратегии привлечения, обучения и удержания персонала в индустрии

• Инвестиции: акселерация проектов и обсуждение механизмов ГЧП в туризме

Фото: Фонд содействия развитию научно-технологической сферы Новосибирской области

Ключевые темы форума

• Устойчивый внутренний туризм XXI века: роль культуры и экологии в создании уникальных и востребованных туристических маршрутов, сохранение баланса между развитием, экономикой и защитой природы

• Экологический след и технологическая революция: влияние цифровой трансформации и технологических новшеств на развитие туристической отрасли; эффективные инструменты

• Креативные индустрии: роль этнокультурных ресурсов и творческой экономики в развитии туризма, привлечение внимания к традиционному искусству и ремеслам

• Российские гастрономические ландшафты: внимание на многообразии русской региональной кухни

• Гостеприимство сегодня, завтра и всегда: формирование экосистемы ответственного гостеприимства, где высочайший профессионализм персонала, этичное и уважительное отношение к различным категориям туристов, животным, сопровождающим их как неотъемлемая часть культуры сервиса и эффективная поддержка малого предпринимательства создают уникальную ценность для гостей, сообщества и устойчивого развития отрасли

• Маркетинг и продвижение турпродукта: современные подходы к брендингу и продвижению территории и туристического продукта, включая международные выставки и социальные сети

• Детский и молодежный туризм: новые правила игры - запросы молодых путешественников и законодательные основы детского туризма; бизнес-стратегии создания востребованных и безопасных продуктов

Фото: Фонд содействия развитию научно-технологической сферы Новосибирской области

Регистрация открыта!

Приглашаем профессионалов отрасли, представителей власти, экспертов и всех, кто интересуется развитием туризма, принять участие в Форуме «Дикоросы».

Подать заявку на участие: https://форумдикоросы.рф/

«Дикоросы» - это пространство, где рождается новый туризм: осознанный, технологичный и по-сибирски гостеприимный.

Ждем вас в Новосибирске летом 2026 года!