Открыта регистрация на Форум сибирского гостеприимства «Дикоросы»

«Дикоросы» - масштабная площадка для диалога между профессионалами туриндустрии, властью, бизнесом и путешественниками. Основная тема: «Вместе открываем Россию: туризм и гостеприимство в Год единства народов». «Дикоросы» - это не просто отраслевое мероприятие, а живая экосистема, объединяющая туризм, гастрономию, культуру и технологии Сибири. Форум становится точкой сборки для формирования новой повестки внутреннего туризма: осознанного, технологичного и по-сибирски гостеприимного.
- Форум «Дикоросы» ежегодно собирает профессионалов отрасли гостеприимства, география охватывает более 30 регионов, от Крыма до Сахалина. Мы строим общее пространство возможностей, где обмениваются опытом, находят партнеров и создают совместные проекты. В этом году форум проходит под эгидой федерального форума «Путешествуй!», что говорит о его значимости на уровне страны. Наша общая задача - сделать внутренний туризм качественным, разнообразным и доступным, чтобы каждый гость захотел возвращаться в Сибирь снова и снова, - сообщила министр экономического развития Новосибирской области Светлана Шарпф.
• Представители туристско-гостиничной индустрии, отельеры, рестораторы
• Профессионалы сферы гастрономии и гостиничного бизнеса
• Спикеры и эксперты по тематике туризма
• Представители федеральных и региональных органов власти
• Приглашенные делегации субъектов РФ
• Туристы, жители и гости Новосибирска
Форум «Дикоросы» формирует повестку устойчивого развития отрасли благодаря обсуждению стратегических векторов.
• Внутренний туризм: создание продуктов для перезагрузки, эмоционального опыта и аутентичных впечатлений
• Государство и бизнес: обмен лучшими практиками сотрудничества для роста сферы гостеприимства
• Экология: внедрение «зеленых» стандартов и снижение нагрузки на природу
• Цифровая трансформация: ИИ и большие данные для персонализации сервиса и повышения эффективности
• Культура и традиции: интеграция этнонаследия Сибири в современные креативные продукты
• Гастрономия: превращение локальных сибирских продуктов в туристические бренды
• Доступность: развитие инклюзивной среды и инфраструктуры для путешествий с питомцами
• Кадры: новые стратегии привлечения, обучения и удержания персонала в индустрии
• Инвестиции: акселерация проектов и обсуждение механизмов ГЧП в туризме
• Устойчивый внутренний туризм XXI века: роль культуры и экологии в создании уникальных и востребованных туристических маршрутов, сохранение баланса между развитием, экономикой и защитой природы
• Экологический след и технологическая революция: влияние цифровой трансформации и технологических новшеств на развитие туристической отрасли; эффективные инструменты
• Креативные индустрии: роль этнокультурных ресурсов и творческой экономики в развитии туризма, привлечение внимания к традиционному искусству и ремеслам
• Российские гастрономические ландшафты: внимание на многообразии русской региональной кухни
• Гостеприимство сегодня, завтра и всегда: формирование экосистемы ответственного гостеприимства, где высочайший профессионализм персонала, этичное и уважительное отношение к различным категориям туристов, животным, сопровождающим их как неотъемлемая часть культуры сервиса и эффективная поддержка малого предпринимательства создают уникальную ценность для гостей, сообщества и устойчивого развития отрасли
• Маркетинг и продвижение турпродукта: современные подходы к брендингу и продвижению территории и туристического продукта, включая международные выставки и социальные сети
• Детский и молодежный туризм: новые правила игры - запросы молодых путешественников и законодательные основы детского туризма; бизнес-стратегии создания востребованных и безопасных продуктов
Регистрация открыта!
Приглашаем профессионалов отрасли, представителей власти, экспертов и всех, кто интересуется развитием туризма, принять участие в Форуме «Дикоросы».
Подать заявку на участие: https://форумдикоросы.рф/
«Дикоросы» - это пространство, где рождается новый туризм: осознанный, технологичный и по-сибирски гостеприимный.
Ждем вас в Новосибирске летом 2026 года!