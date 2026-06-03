Праздничные события будут длиться два дня. Фото: Арина ФЕДОРОВА.

В 2026 году исполняется 133 года со дня основания Новосибирска. В прошлые годы праздник проходил не в одном месте, а в разных локациях, парках и скверах. В последние выходные месяца, 27 и 28 июня, тоже совместят два праздника — День молодежи и День города. Рассказываем, как пройдет День города в Новосибирске 28 июня 2026.

ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА ДНЯ ГОРОДА В НОВОСИБИРСКЕ 28 ИЮНЯ 2026

Пока что праздничная программа на День города не опубликована. Но известно, что в воскресенье, 28 июня, будет торжественное собрание и праздничный концерт. Главная программа пройдет на Михайловской набережной — там же выступят музыканты, танцевальные коллективы. А на сцене снова выступит хор из проекта «Город поет»

Планируется открыть праздничные площадки, палатки, где будут торговать сувенирами и готовой едой. Полный список фестивалей, спортивных событий и приглашенных артистов будет опубликован позднее.

КУДА СХОДИТЬ В ДЕНЬ ГОРОДА В НОВОСИБИРСКЕ

- 11.00 Праздничная программа в парке «Березовая роща» (ул. Планетная, 53)

- 12.00 Праздничная программа в парках: «Заельцовский» (ул. Парковая, 88), «Первомайский» (ул. Маяковского, 5а), «Сосновый бор» (ул. Учительская, 49), «Центральный» (ул. Мичурина, 8), «Михайловская набережная» (ул. Большевистская), «У моря Обского» (ул. Софийская, 15).

- 13.00 Праздничная программа в парках им. С.М. Кирова (ул. Станиславского, 1а), «Затулинский» (ул. Зорге, 47)

- 16.00 Праздничная программа в парке «Бугринская роща» (ул. С. Кожевникова, 39).

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