«Пытался перейти реку и упал»: пациент психоневрологического интерната утонул во время рыбалки под Новосибирском

Тело погибшего нашли. Фото: Поисково-спасательная служба Новосибирской области

1 июня в Мошковском районе утонул 70-летний мужчина, который проходил лечение в психоневрологическом интернате. Он вместе с другом отправился на рыбалку в село Успенка на берег притока реки Обь, и случчилась беда.

- Мужчина попытался перейти реку на другой берег, споткнулся, упал в воду, и его унесло сильным течением, - сообщили в пресс-службе Центра ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области.

На место ЧП вызвали Новосибирский поисково-спасательный отряд. Спасатели начали искать пенсионера: водолазы спускались под воду и осматривали реку. Вскоре пожилого мужчину обнаружили мертвым.

В Успенском психоневрологическом интернате произошедшее пока не комментируют: в разговоре с корреспондентами КП-Новосибирск сотрудники учреждения пояснили, что необходимо время, чтобы разобраться во всех обстоятельствах случившегося.

Спасатели же предупреждают: переходить реки в неположенных местах очень опасно. Даже если вода по колено, течение может свалить с ног, а от холода может свести мышцы.

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