«Водитель уснул за рулем»: под Новосибирском семилетняя девочка погибла в опрокинувшемся «Ауди А-6»

Авария произошла ранним утром. Фото: ГАИ Новосибирской области

В Карасукском районе в 6.30 часов 3 июня произошло ДТП, унесшее жизнь ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирской области.

Мужчина 1981 года рождения, управляя автомобилем «Ауди А-6», ехал по автодороге К-17р со стороны Карасука в сторону Павлодара.

- На 405 км, по предварительной информации, водитель, уснув за рулем, съехал в кювет, машина перевернулась - рассказали в пресс-службе ГАИ Новосибирской области.

От полуценных травм девочка 2019 года рождения скончалась на месте аварии до приезда скорой медицинской помощи.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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