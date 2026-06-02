«Хотели максимум троих, но родили восемь»: семья новосибирского реаниматолога получила орден от Владимира Путина

Дерягины воспитали восьмерых детей - шестеро из них уже взрослые.

Многодетной семье Михаила и Евгении Дерягиных из Новосибирска вручили государственную награду — орден «Родительская слава» за укрепление института семьи. Супруги вместе уже 36 лет и воспитали восьмерых детей — шестеро из них уже взрослые, а двое — подростки.

«МЫ РАДОВАЛИСЬ КАЖДОМУ РЕБЕНКУ»

Михаил Дерягин — заведующий отделением реанимации Центра Мешалкина, анестезиолог-реаниматолог, кандидат медицинских наук и заслуженный врач России. Со своей будущей супругой он познакомился ещё в медицинском университете в Томске, а через несколько месяцев пара сыграла свадьбу

— Мы с ним с первого курса были в одном институте. Познакомились на втором курсе. В октябре познакомились, а в июле уже поженились, — рассказала Евгения Дерягина корреспонденту «КП-Новосибирск».

Сегодня старшему сыну Дерягиных Даниилу — 33 года, а самому младшему Алексею — 14 лет. Остальным же: Николаю — 31, Ксении — 26, Анне — 23, Максиму — 19, Юлии — 18, Юрию — 15.

Но о большой семье будущие супруги тогда не мечтали.

— Вообще думали, что максимум трое детей будет. Но потом детей становилось больше и больше, и каждому ребенку мы были рады. Для меня это не пустые слова. Каждый ребенок приносил свою радость и укреплял семью. Сложилось всё так, и мы искренне радовались каждой новой беременности, каждому ребенку. Все дети в семье разные и каждый по-своему научил нас, родителей, чему-то новому. И этот процесс продолжается до сих пор, — говорит Евгения.

«У КАЖДОГО — СВОЯ КОМНАТА»

Последние девять лет семья живет в собственном доме в поселке Ложок. Его строительство стало настоящим семейным проектом. В 2012 году Дерягины получили земельный участок, позже государство предоставило семье автомобиль, но супруги решили вложить эти средства в строительство жилья.

— Затем мы продали прежнюю квартиру и завершили строительство дома. Дом у нас небольшой, но у каждого ребенка есть своя маленькая комната. Это было их желание. Рядом с домом — огород, сад, небольшое хозяйство. Сейчас у нас куры, корова. Дети помогают ухаживать за животными. Печем свой хлеб на закваске, едим свои продукты. В общем, дети все при деле. С пяти лет они варили супы и резали салаты, с самого детства они помогали друг другу и родителям — считаю, это самое главное, к чему мы их приучили, — рассказывает Евгения.

«ТАКСИ ОТКАЗЫВАЛИСЬ ВЕЗТИ»

Несмотря на дружную атмосферу, трудностей за годы воспитания восьмерых детей хватало. Особенно тяжело, вспоминает Евгения, было с транспортом. Однажды зимой после детской тренировки она осталась на остановке с несколькими детьми без возможности добраться домой.

— Транспорта в нашу сторону не было совсем. Я вызывала такси, но когда диспетчеры узнавали, сколько у меня детей, нам отказывали. Я говорила, что мы замерзаем, а мне отвечали: «Мы вас понимаем, но посадить не можем — большие штрафы». Мне бы хотелось, чтобы молодым многодетным семьям сегодня было легче, и с этим что-то сделали. Даже внутри одного района иногда сложно куда-то добраться. Надо думать, как решать такие вопросы. Впрочем, все эти трудности семью объединяют. Мы справились, думаю, и другие справятся.

«ЭТО ВНИМАНИЕ МЫ ЗАПОМНИМ НА ВСЮ ЖИЗНЬ»

Сейчас Дерягины находятся в Москве, где они приняли участие во встрече с президентом России Владимиром Путиным. Поездка оставила у семьи сильные впечатления.

— Эмоции, конечно, очень большие. Здесь столько заботы, внимания. Нас буквально окружили теплом. Благодарим президента и всех, кто помогал организовать эту поездку. Нравится нам отношение сопровождающих. Люди рядом с нами постоянно, помогают во всем. Это очень дорого. Такое запоминается на всю жизнь.

И хотя сегодня старшие дети уже работают и строят собственную жизнь, главный вывод супругов за 36 лет брака остается неизменным.

— Дети — это лучшее, что может быть в жизни. Это счастье!

