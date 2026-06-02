3 июня в Новосибирске будет жара до +27 градусов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Почти 30-градусная жара в начале лета по-прежнему радует сибиряков. Какой будет погода в Новосибирске на 3 июня 2026 — в нашем материале.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В НОВОСИБИРСКЕ НА 3 ИЮНЯ

Прогноз синоптиков на первые числа июня не подводит — до конца рабочей неделе в городе будет стоять сильная жара. Так же ясно и знойно будет 3 июня.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В НОВОСИБИРСКЕ 3 ИЮНЯ

По прогнозу Западно-Сибирского гидрометцентра, в ночь на 3 июня температура составит около +10…+12 градусов, в пригороде до +7…+9. Днем будет +25…+27 градуса. По Новосибирской области ночью температура продолжит оставаться в +7…+12, местами до +17, днем же будет +22…+27, местами +16…+21.

ОСАДКИ В НОВОСИБИРСКЕ 3 ИЮНЯ

В Новосибирске будет ясно, преимущественно без осадков. По Новосибирской области местами пройдут дожди с грозами.

ДАВЛЕНИЕ В НОВОСИБИРСКЕ 3 ИЮНЯ

Атмосферное давление в Новосибирске составит 747-748 миллиметров ртутного столба.

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