Выходные в честь Дня России продлятся целых три дня подряд. Во всем городе в честь этого подготовили большую программу с концертами и фестивалями. Как пройдет День России в Новосибирске 12 июня 2026 — в нашем материале.

ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА В ПАРКАХ НА ДЕНЬ РОССИИ В НОВОСИБИРСКЕ

- Михайловская набережная (ул. Большевистская)

12.00 — Ежегодный форум национальных культур «#ЭтоРоссия» июня праздничная программа, посвященная Дню России

19.00 — Танцевальный мастер-класс от школы исторического и современного танца «Грифон»

- Берёзовая роща (ул. Планетная, 53)

13.00 — Концерт «Пою тебе, моя Россия»

15.00 — Концертная программа, посвященная празднику Дня России

- Бугринская роща (ул. С. Кожевникова, 39а)

11.00 — Цикл праздничных программ «Расскажите мне про Россию»

19.00 — Музыкально-танцевальная программа «Споёмте, друзья»

- Заельцовский парк (ул. Парковая, 88)

15.00 — Концертная программа «С любовью к Родине»

- Затулинский парк (ул. Зорге, 47)

17.00 — Музыкально-танцевальная программа «Нам года — не беда»

- Первомайский парк (ул. Маяковского, 5а)

14.00 — VII городской фестиваль национальных культур «Мы дети твои». Гала-концерт победителей фестиваля

16.00 — Концерт ансамбля русской песни «Коробейники», посвящённый Дню России

- Парк «Сосновый бор» (ул. Учительская, 49)

15.00 — Концертная программа «Поем о России»

- Центральный парк

14.00 — Праздничная программа «Широка страна моя родная»

КОНЦЕРТЫ НА ДЕНЬ РОССИИ В НОВОСИБИРСКЕ

«Единство муз» (6+)

Где: НОВАТ (Красный пр-кт, 36)

Когда: 12 июня в 19.00

Праздничный гала-концерт НОВАТа и Бурятского государственного театра оперы и балета объединит классику, национальные музыкальные традиции и лучшие оперные и балетные номера. Первое отделение концерта познакомит зрителей с богатством бурятской музыкальной культуры. Прозвучат вокальные сочинения современных авторов, а также будет представлен фрагмент балета «Красавица Ангара» — одного из ключевых произведений национального репертуара. Во втором отделении прозвучат знаменитые арии и дуэты из опер Римского-Корсакова, Мусоргского, Бородина, Моцарта, Верди, Пуччини, Бизе, Гуно и других композиторов. Завершит вечер знаменитая застольная сцена из «Травиаты».

Цена билетов: от 1000 до 3000 руб.

«Летние мелодии» (12+)

Где: Камерный зал филармонии (Красный пр-кт, 32)

Когда: 11 июня в 19.00 и 13 июня в 18.00

Для тех, кто соберётся отметить наступление тёплых дней хорошей музыкой, эстрадный оркестр филармонии и ведущие солисты исполнят лучшие, популярнейшие песни и мелодии: от «Старого клёна» и «Чёрного кота» до многообещающего «Полёта на Луну» и «Ночных странников» из репертуара незабвенного Фрэнка Синатры.

Цена билетов: 1000 руб.

КУДА СХОДИТЬ НА ДЕНЬ РОССИИ В НОВОСИБИРСКЕ

Фестиваль «Роллер Фест» (0+)

Где: ул. Новоморская

Когда: 12 июня в 12.30

Центр молодежного досуга «Левобережье» восьмой год подряд превращает набережную Обского водохранилища в большую роллер-площадку. Участникам готовят конкурсы, мастер-классы, выставки и творческую аллею «День России». На фестивале также можно будет посмотреть музыкальные и танцевальные номера, а после поучаствовать в розыгрыше призов.

Цена: бесплатно

«Сиб Крафт Фест» (18+)

Где: Технопарк (ул. Николаева, 12)

Когда: 12 июня с 14.00 и 13 июня с 13.00

Уже в 11-й раз проходит фестиваль локальных пивоварен. Вас ждут не только море напитков, но и аппетитный фудкорт, живая музыка, харизматичный ведущий, конкурсы и пенная пушка! Все это находится в свободном доступе; чтобы пить безлимитно пиво на втором и третьем этажах центра, нужно купить билет.

Цена: бесплатно; для прохода на второй и третий этажи — от 2700 руб.

