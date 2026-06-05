Почему у Пушкина вино зеленое: культуролог объяснила значение странных слов из сказок поэта

У Пушкина слова, которые сейчас мало кто понимает, имели глубокое значение. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

6 июня в России отмечают Пушкинский день — праздник, посвящённый великому русскому поэту. С детства мы читаем его сказки, запоминаем волшебные сюжеты и яркие образы. Однако многие слова, встречающиеся на страницах пушкинских произведений, сегодня непонятны даже взрослым. Вместе с кандидатом культурологии, доцентом Новосибирского государственного педагогического университета Еленой Тихомировой разберем, как они появились в пушкинских сказках и почему не все из них безобидны.

ЦАРЬ ДАДОН ПЛАКАЛ «ИНДА»

В «Сказке о золотом петушке» Пушкин пишет о царе Дадоне:

«Инда плакал царь Дадон,

Инда забывал и сон».

Что такое «инда»? Кажется, из современной речи оно совсем исчезло.

— Поскольку нынешний год объявлен Годом Владимира Ивановича Даля, мы непременно будем ссылаться на его бессмертный «Толковый словарь живого великорусского языка». Даль объясняет слово «инда» как союз со значением «так что», «даже». Например: «Крикнул, инно в ушах зазвенело». Происхождение этого слова исконно русское. Оно образовано от корня «ин-» (то есть «иной, другой»), который мы видим в словах «иначе», «иной». Смысл выстраивается постепенно: событие происходит так сильно или необычно, что результат становится иным – отсюда и значение следствия. В пушкинской строке оно подчёркивает силу переживаний героя: царь был настолько потрясён, что даже плакал и лишался сна, — рассказала КП-Новосибирск Елена Тихомирова.

В сказках встречается и много других историзмов — слов, которые обозначают объекты и явления, которые уже исчезли из нашей жизни. Сенная девушка Чернавка, которую к себе подзывает злая царица из «Сказки о мертвой царевне..» — это крепостная, находившаяся у нее в услужении. Изба со светелкой, которую попросила сварливая старуха из «Сказки о рыбаке и рыбке» — это изба со светлой комнатой на втором этаже, не под стать землянке.

В этой же сказке старуха, став столбовой дворянкой, предстаёт перед нами в новом облике: «На маковке кичка парчовая».

— Маковка — это верхняя часть головы, темя. Слово образовано от «макушка» и часто использовалось в народной речи. А кичка, или кика — праздничный старинный русский головной убор замужней женщины. Он был твердым, часто имел спереди рога, выступающие надо лбом, и надевался поверх волос. Кичка из парчи, сидящая на самой маковке, означает, что головной убор возвышался очень высоко. Добавим важную деталь: такая кичка была тяжелой, и носить ее приходилось с прямой, горделиво поднятой головой. Именно отсюда, кстати, происходит глагол «кичиться» – то есть выставлять себя, держаться надменно, — говорит Елена Евгеньевна.

Перед старухой — усердные слуги, которых она «бьёт, за чупрун таскает».

— Чупрун – это диалектное слово, родственное словам «чуб» и «чуприна». Оно означает прядь волос, спадающую на лоб, чуб или хохол. В древнерусском языке существовало слово «чупрунъ», которое, помимо пряди волос, также обозначало один из видов старинной одежды. Однако в контексте пушкинской сказки несомненно, что речь идет о пучке волос, за который достаточно удобно ухватиться, чтобы проучить нерадивого слугу, — объясняет культуролог.

В «Сказке о царе Салтане» встречается ещё одно любопытное выражение:

«Девки сыплют изумруд

В кладовые, да под спуд».

Сегодня выражение «держать под спудом» означает скрывать что-либо, не показывать людям. Но первоначально слово «спуд» имело вполне конкретный смысл.

— В «Словаре русского языка XI–XVII веков» указано, что «спуд» – это «кадь, деревянное ведро, как мера сыпучих тел». То есть простая деревянная емкость, которой измеряли зерно. Владимир Даль в своем словаре подтверждает это, поясняя: Спуд— сосуд, кадочка или ведерко, как мера сыпучих тел». Выражение «под спудом» родилось из этого бытового действия: если взять пустую кадку-спуд и накрыть ею что-то сверху, то предмет окажется спрятанным, скрытым от глаз. Именно поэтому у фразы «под спудом» появилось переносное значение – в закрыте, в тайне, — говорит Елена Тихомирова.

ЗАГАДКА ЗЕЛЕНОГО ВИНА

В пушкинских сказках немало таких слов, которые, хоть и приняли не совсем обычный вид, но всё ещё выглядят, как вполне знакомые. Об их значении можно догадаться.

Маленький князь Гвидон, запертый с матерью с бочку, обращается к непокорной морской стихии: «Ты, волна моя, волна! Ты гульлива и вольна». Если приглядеться к слову «гульлива», можно понять, что пошло оно от слова «гулять».

А молодая царица из «Сказки о мертвой царевне…» — горда, ломлива, своенравна и ревнива. Несложно догадаться, что прилагательное «ломливый» пошло от глагола «ломаться», то есть упрямиться.

Но есть, казалось бы, привычные нам современные слова, но уж в очень непривычном смысле. Когда молодая царевна попадает в дом к семи богатырям, её начинают угощать:

Усадили в уголок,

Подносили пирожок;

Рюмку полну наливали,

На подносе подавали.

От зеленого вина

Отрекалася она.

Современный читатель невольно думает, что напиток и правда был зеленый. На самом деле нет, хотя связь с цветом травы тут действительно есть.

— Ключ к разгадке дает опять словарь Даля. В нем слово зелье имеет два основных значения: во-первых, злак, трава, растение; во-вторых, травяной настой, лекарство или отрава. Напиток, приготовленный на основе зерна или хлеба, в старину называли «зеленым вином». Слова «зелье» и «зелёный» – однокоренные, они восходят к древнему значению «растущий, живой, зелёный». Поэтому «зелёное вино» дословно означало «вино из злака (зелья)». Другое название того же напитка – «хлебное вино», а по-современному – водка или другие крепкие спиртные напитки, полученные путем перегонки зерна, — дает объяснения Елена Тихомирова.

Не только сказки, но и другие произведения Пушкина сохранили множество интересных старинных слов. В поэме «Руслан и Людмила» высокая гридница, в которой пировал Владимир-солнце с сыновьями и друзьями — это большое помещение в княжеском дворе для собраний и пиров. Кстати, на том же пиру трое витязей, соперников Руслана сидят мрачные и ни к чему не притрагиваются:

Безмолвны, за ковшом пустым,

Забыли кубки круговые,

И брашна неприятны им.

Что такое эти самые брашна?

— «Брашно» – это пища, еда, кушанье. У слова довольно богатая родословная. Чтобы понять его глубину, снова обратимся к главному знатоку русского слова – Владимиру Ивановичу Далю. В его «Толковом словаре живого великорусского языка» значение раскрывается очень полно: «брашно – церковное слово, яство, пища, кушанье, еда, харч, блюдо, приспешное, хлеб-соль, корм, варево, выть, продовольствие, съестное». А вот подсказка, как отличить «брашно» от просто «еды». Даль, поясняя, приводит короткую и очень меткую поговорку: «Брашно добро на пашне». Это значит, что настоящая, хорошая еда – та, что добыта честным трудом, на родной земле. В старину говорили, что нет на свете слаще того брашна, что подано к столу после праведных трудов на ниве родной, — объясняет Елена Тихомирова.

Всех необычных, устаревших слов в произведениях Пушкина не перечесть. Стоит перечитать знакомые с детства строки и убедиться: за каждым старинным словом скрывается целый мир.

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