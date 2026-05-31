Фото: Анастасия ТОЛСТОНОГОВА.
Шествие кукол в Новосибирске 31 мая 2026 было приурочено к началу IV Международного фестиваля театров кукол «Перекресток». Артисты из России, Турции, Саудовской Аравии, Индонезии, Египта, Узбекистана, Таджикистана, Китая и Ирана вместе со своими персонажами прошли от площади Ленина до Новосибирского областного театра кукол, где состоялось торжественное открытие фестиваля. Подробнее - в нашем материале.
Зрители начали собираться на площади Ленина задолго до начала движения колонны. Среди гостей было много семей с детьми, однако фестиваль привлек и людей старшего поколения.
Фото: Анастасия ТОЛСТОНОГОВА.
Пока артисты готовились к шествию, организаторы развлекали собравшихся танцами и конкурсами. Для детей проводили музыкальные игры: участникам предлагали угадать популярные песни, которые включали задом наперед.
Фото: Анастасия ТОЛСТОНОГОВА.
Аниматоры активно вовлекали зрителей в происходящее: маленьких гостей приглашали выйти в центр и потанцевать. Позже импровизированный танцпол уступили взрослым. Правда, новосибирцы участвовали в танцах уже заметно скромнее.
Многие горожане специально пришли на праздник после того, как узнали о нем из социальных сетей и городских пабликов.
Фото: Анастасия ТОЛСТОНОГОВА.
— Узнала о фестивале в местных пабликах. Стало интересно, пришли с мужем. Очень тут красиво, шумно, много людей, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск пенсионерка.
Фото: Анастасия ТОЛСТОНОГОВА.
По словам зрителей, больше всего впечатляли огромные ростовые куклы. Возле них постоянно выстраивались очереди желающих сделать фотографию на память.
Фото: Анастасия ТОЛСТОНОГОВА.
Ровно в назначенное время шествие двинулось по улице Ленина в сторону театра кукол. Во главе колонны шел один из самых узнаваемых персонажей детских сказок — Карабас-Барабас. За ним следовали артисты и кукольники из разных стран мира, музыканты и сказочные персонажи.
Фото: Анастасия ТОЛСТОНОГОВА.
Особую атмосферу создавали трубачи, сопровождавшие шествие живой музыкой. Их выступление привлекало внимание прохожих еще до того, как колонна появлялась на улице.
Фото: Анастасия ТОЛСТОНОГОВА.
За безопасностью участников и зрителей следили сотрудники правоохранительных органов. На время прохождения колонны гостей просили держаться тротуаров и не выходить на проезжую часть.
Фото: Анастасия ТОЛСТОНОГОВА.
Кстати, Международный фестиваль театров кукол «Перекресток» пройдет в Новосибирске с 31 мая по 7 июня. В течение недели зрителей ждут спектакли, творческие встречи и показы лучших постановок театров кукол из разных стран мира.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru