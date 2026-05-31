Общество31 мая 2026 13:35

Куклы, музыканты и сотни зрителей: в Новосибирске прошло шествие кукол

Екатерина ХАЛИМОВА
В Новосибирске прошел яркий марш кукол

Фото: Анастасия ТОЛСТОНОГОВА.

Шествие кукол в Новосибирске 31 мая 2026 было приурочено к началу IV Международного фестиваля театров кукол «Перекресток». Артисты из России, Турции, Саудовской Аравии, Индонезии, Египта, Узбекистана, Таджикистана, Китая и Ирана вместе со своими персонажами прошли от площади Ленина до Новосибирского областного театра кукол, где состоялось торжественное открытие фестиваля. Подробнее - в нашем материале.

В центре Новосибирска настоящее театральное безумие

ФОТО И ВИДЕО ШЕСТВИЯ КУКОЛ В НОВОСИБИРСКЕ 31 МАЯ 2026

Зрители начали собираться на площади Ленина задолго до начала движения колонны. Среди гостей было много семей с детьми, однако фестиваль привлек и людей старшего поколения.

Гостей встретили песнями и конкурсами

Пока артисты готовились к шествию, организаторы развлекали собравшихся танцами и конкурсами. Для детей проводили музыкальные игры: участникам предлагали угадать популярные песни, которые включали задом наперед.

На фестиваль пришли как дети, так и пенсионеры

Аниматоры активно вовлекали зрителей в происходящее: маленьких гостей приглашали выйти в центр и потанцевать. Позже импровизированный танцпол уступили взрослым. Правда, новосибирцы участвовали в танцах уже заметно скромнее.

Многие горожане специально пришли на праздник после того, как узнали о нем из социальных сетей и городских пабликов.

Все были в ожидании кукольного парада

— Узнала о фестивале в местных пабликах. Стало интересно, пришли с мужем. Очень тут красиво, шумно, много людей, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск пенсионерка.

Новосибирцы фотографировались с ростовыми куклами

По словам зрителей, больше всего впечатляли огромные ростовые куклы. Возле них постоянно выстраивались очереди желающих сделать фотографию на память.

На фестивале даже были танцующие конфетки

Ровно в назначенное время шествие двинулось по улице Ленина в сторону театра кукол. Во главе колонны шел один из самых узнаваемых персонажей детских сказок — Карабас-Барабас. За ним следовали артисты и кукольники из разных стран мира, музыканты и сказочные персонажи.

Новосибирцы удивились огромной кукле Змея Горыныча

Особую атмосферу создавали трубачи, сопровождавшие шествие живой музыкой. Их выступление привлекало внимание прохожих еще до того, как колонна появлялась на улице.

Больше всего внимания собрали ростовые куклы

Театрализованное шествие участников IV Международного фестиваля театров кукол «Перекресток» прошло по улицам

За безопасностью участников и зрителей следили сотрудники правоохранительных органов. На время прохождения колонны гостей просили держаться тротуаров и не выходить на проезжую часть.

Все участники фестиваля были очень яркими и красивыми

Кстати, Международный фестиваль театров кукол «Перекресток» пройдет в Новосибирске с 31 мая по 7 июня. В течение недели зрителей ждут спектакли, творческие встречи и показы лучших постановок театров кукол из разных стран мира.

