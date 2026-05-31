В Новосибирске прошел яркий марш кукол Фото: Анастасия ТОЛСТОНОГОВА.

Шествие кукол в Новосибирске 31 мая 2026 было приурочено к началу IV Международного фестиваля театров кукол «Перекресток». Артисты из России, Турции, Саудовской Аравии, Индонезии, Египта, Узбекистана, Таджикистана, Китая и Ирана вместе со своими персонажами прошли от площади Ленина до Новосибирского областного театра кукол, где состоялось торжественное открытие фестиваля. Подробнее - в нашем материале.

В центре Новосибирска настоящее театральное безумие

ФОТО И ВИДЕО ШЕСТВИЯ КУКОЛ В НОВОСИБИРСКЕ 31 МАЯ 2026

Зрители начали собираться на площади Ленина задолго до начала движения колонны. Среди гостей было много семей с детьми, однако фестиваль привлек и людей старшего поколения.

Гостей встретили песнями и конкурсами Фото: Анастасия ТОЛСТОНОГОВА.

Пока артисты готовились к шествию, организаторы развлекали собравшихся танцами и конкурсами. Для детей проводили музыкальные игры: участникам предлагали угадать популярные песни, которые включали задом наперед.

На фестиваль пришли как дети, так и пенсионеры Фото: Анастасия ТОЛСТОНОГОВА.

Аниматоры активно вовлекали зрителей в происходящее: маленьких гостей приглашали выйти в центр и потанцевать. Позже импровизированный танцпол уступили взрослым. Правда, новосибирцы участвовали в танцах уже заметно скромнее.

Многие горожане специально пришли на праздник после того, как узнали о нем из социальных сетей и городских пабликов.

Все были в ожидании кукольного парада Фото: Анастасия ТОЛСТОНОГОВА.

— Узнала о фестивале в местных пабликах. Стало интересно, пришли с мужем. Очень тут красиво, шумно, много людей, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск пенсионерка.

Новосибирцы фотографировались с ростовыми куклами Фото: Анастасия ТОЛСТОНОГОВА.

По словам зрителей, больше всего впечатляли огромные ростовые куклы. Возле них постоянно выстраивались очереди желающих сделать фотографию на память.

На фестивале даже были танцующие конфетки Фото: Анастасия ТОЛСТОНОГОВА.

Ровно в назначенное время шествие двинулось по улице Ленина в сторону театра кукол. Во главе колонны шел один из самых узнаваемых персонажей детских сказок — Карабас-Барабас. За ним следовали артисты и кукольники из разных стран мира, музыканты и сказочные персонажи.

Новосибирцы удивились огромной кукле Змея Горыныча Фото: Анастасия ТОЛСТОНОГОВА.

Особую атмосферу создавали трубачи, сопровождавшие шествие живой музыкой. Их выступление привлекало внимание прохожих еще до того, как колонна появлялась на улице.

Больше всего внимания собрали ростовые куклы Фото: Анастасия ТОЛСТОНОГОВА.

Театрализованное шествие участников IV Международного фестиваля театров кукол «Перекресток» прошло по улицам

За безопасностью участников и зрителей следили сотрудники правоохранительных органов. На время прохождения колонны гостей просили держаться тротуаров и не выходить на проезжую часть.

Все участники фестиваля были очень яркими и красивыми Фото: Анастасия ТОЛСТОНОГОВА.

Кстати, Международный фестиваль театров кукол «Перекресток» пройдет в Новосибирске с 31 мая по 7 июня. В течение недели зрителей ждут спектакли, творческие встречи и показы лучших постановок театров кукол из разных стран мира.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX