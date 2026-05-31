«У нас даже собаки с одним именем»: новосибирец спел вместе с Шурой в шоу у Малахова

Новосибирец спел с Шурой на одной сцене. Фото: Кадр из шоу

39-летний новосибирец Илья Березин исполнил свою давнюю мечту — вышел на одну сцену с артистом Шурой и вместе с ним спел знаменитую песню «Твори добро» в эфире музыкальной программы «Привет, Андрей!»

Для сибиряка это были первые съемки на федеральном телеканале. Илья Березин занимается музыкой уже 12 лет, из них почти шесть — профессионально. Сейчас он является одним из солистов вокальной группы «СВОИ», которая также принимала участие в съёмках программ у Андрея Малахова и исполняла авторские песни.

Музыкальная группа, в которой играет Илья, ранее выступала на шоу Малахова. Фото: Предоставлено героем публикации

— Эмоции у меня зашкаливали с первых минут! Очень волновался, но всё прошло на одном дыхании! Андрей Малахов — просто суперпрофессионал, встретил по-домашнему, по-доброму. Конечно, я был в шоке от масштаба студии: софиты, декорации, куча камер. Огромный респект всей съёмочной команде, — рассказал Илья Березин КП-Новосибирск.

Идея дуэта с Шурой появилась не случайно. Темой выпуска стало исполнение песни вместе со своим кумиром, и выбор пал именно на него. По словам Березина, решающим фактором стало то, что их судьбы во многом похожи.

— В соцсетях сотрудники разместили пост с вопросом «С кем бы вы хотели спеть?» Я решил написать в комментарии, пожелал спеть с Шурой, своим земляком. Как выяснилось позже, когда я пообщался с редакторами, мы с Шурой во многом оказались похоже. Мы не только оба из Новосибирска, но и нас обоих воспитывали бабушки, и даже профессия у них была одинаковая — повара. А ещё у нас двоих собаки породы чихуахуа и зовут их одинаково — Муха. Такое совпадение, — поделился Илья.

Между музыкантами оказалось много общего. Фото: Предоставлено героем публикации

Во время съёмок между артистами действительно завязался тёплый разговор. Они обсуждали музыку, родные места и неожиданные совпадения в жизни, которые сделали их дуэт особенно символичным.

Как рассказал Березин, попасть на программу оказалось проще, чем многие думают. Никакого кастинга в привычном понимании не было.

Музыкальный путь новосибирца начался с сольного творчества. Позже, в 2019 году, он присоединился к проекту после участия в местном телешоу «Ордынка». С тех пор Илья совмещает сольную карьеру и работу в коллективе, продолжая выпускать собственные песни.

И теперь в его биографии появилась ещё одна важная строчка — дуэт с кумиром на одной сцене.

