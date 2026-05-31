«Муж спросил: «Ты в своем уме?»: семья с пятью детьми путешествует по всей России - как им это удается

Наталья Андреева из Хабаровска вместе с мужем воспитывает пятерых детей. Самому младшему ребенку чуть больше года, старшей дочери - 14 лет. Супруги стараются регулярно путешествовать по России и показывать детям новые места. Среди городов, которые особенно запомнились семье, оказался и Новосибирск.

ПУТЕШЕСТВИЯ НАЧАЛИСЬ С ГРОЗЫ

Наталья признается, что любовь к путешествиям появилась не сразу.

- Не могу сказать, что путешествия были какой-то нашей большой мечтой. Первая поездка у нас была еще до свадьбы - мы с тогда еще будущим мужем отправились в санаторий. А первое настоящее семейное путешествие случилось позже. Мы поехали в Константиновку, - рассказала Наталья КП-Новосибирск.

По ее словам, идея принадлежала маме, которая много рассказывала о красивых местах и предложила семье отправиться в Константиновку. Тогда Наталья, ее супруг и мама поехали туда на автобусе с палаткой, рассчитывая насладиться природой и рыбалкой.

На месте семья поставила палатки, чтобы остаться на ночевку. Но началась сильная гроза, над палаткой сверкали молнии, а дождь не прекращался несколько часов. Если муж Натальи и ее мама спокойно спали, то сама Наталья не могла уснуть и переживала, что может в такую непогоду случиться беда.

- Зато утром было просто замечательно. Мы поднялись примерно в четыре часа утра, порыбачили. Было очень здорово. Этот запах озона, свежего воздуха… Наверное, именно тогда нас это и зацепило, - вспоминает женщина.

ОТ ПРОГУЛОК У АМУРА ДО ПОЕЗДОК ПО РОССИИ

Постепенно путешествия стали частью жизни семьи. Сначала супруги ездили по ближайшим селам на автобусах, а после появления автомобиля начали выбираться дальше уже вместе с детьми.

Наталья говорит, что семье повезло жить недалеко от Амура. До реки можно дойти пешком примерно за полчаса, рядом находится лес, где можно собирать грибы.

По словам женщины, даже родной Хабаровск постоянно открывается для семьи по-новому. В городе появляются новые локации, муралы и памятники, которые хочется показать детям.

ОКАЗАЛИСЬ В НОВОСИБИРСКЕ ПО ПУТИ НА АЛТАЙ

Одним из любимых направлений для семьи стал Новосибирск. Впервые здесь Андреевы оказались благодаря родственникам мужа.

- Мой супруг родом из Алтайского края. Чтобы добраться туда из Хабаровска, нужно лететь самолетом или ехать поездом через Новосибирск. Именно поэтому мы впервые оказались в Новосибирске, - объяснила Наталья.

С детьми семья приезжала в столицу Сибири дважды - в 2021 и 2023 годах. Для проживания старались выбирать максимально бюджетные варианты жилья, поскольку путешествия большой семьей требуют серьезных расходов.

Во время первого визита Андреевым понравилось, что рядом с местом проживания находились цирк и железнодорожный вокзал. По городу они много ходили пешком и составляли небольшие маршруты для прогулок.

Больше всего семью впечатлил Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило. До него приходилось идти около 40 минут пешком, но это никого не останавливало. Семья могла гулять там практически весь день, рассматривая животных и вольеры.

- Может быть, это покажется странным, но больше всего нам запомнились розовые фламинго. Мы были от них в восторге. Конечно, животных там много: территория настолько большая, что обойти все непросто, - рассказала многодетная мама.

После посещения зоопарка семья отправилась в дельфинарий. По словам Натальи, по разнообразию рыб и морских обитателей семье больше понравился владивостокский океанариум. Однако выступления животных в Новосибирске запомнились им гораздо сильнее.

КАК ПУТЕШЕСТВОВАТЬ ПО СТРАНЕ С ПЯТЬЮ ДЕТЬМИ

Наталья признается, что дальние поездки с детьми требуют постоянного внимания и умения находить занятия для каждого ребенка.

- В дороге с детьми мы справляемся, наверное, как все родители. Конечно, дети есть дети. Они устают быстрее взрослых. У нас младшие вообще такие, что пять минут посидеть спокойно - уже подвиг. Поэтому приходится постоянно чем-то занимать, - говорит женщина.

По ее словам, во время автомобильных поездок семья слушает музыку, поет песни и загадывает загадки. В поездах и самолетах детям предлагают различные игры, в том числе морской бой. Кроме того, взрослые рассказывают истории и стараются поддерживать разговор, чтобы ребенок не скучал в дороге.

Большинство путешествий семьи остаются непродолжительными. Как отмечает Наталья, продолжительность поездок напрямую зависит от финансовых возможностей.

Поездки по родному краю обычно занимают один день или выходные с ночевкой. Более дальние маршруты супруги также стараются делать компактными.

- Когда приезжаем в новые города, всегда ищем самое доступное жилье. Пользуемся специальными сайтами-агрегаторами, смотрим объявления, сравниваем варианты. Сначала обязательно изучаем цены, чтобы понимать, на что рассчитывать, - рассказала женщина.

По ее словам, путешествовать хотелось бы гораздо чаще, однако многое зависит от семейного бюджета. Наталья признается, что в России еще остается огромное количество мест, которые хочется посетить.

«МУЖ СНАЧАЛА СПРОСИЛ: ТЫ В СВОЕМ УМЕ?»

Наталья работает диспетчером скорой помощи. Сейчас она находится в декретном отпуске. Ее супруг трудится кровельщиком в строительной компании. Женщина говорит, что очень ценит поддержку мужа, который разделяет ее любовь к поездкам и новым впечатлениям. Одну из самых ярких историй семья вспоминает до сих пор.

- Я увидела на сайте объявление о фестивале недалеко от Владивостока, у моря. Сказала мужу: «Поехали». Он сначала посмотрел на меня и спросил: «Ты в своем уме?». Но в итоге мы все равно поехали. Это были три совершенно незабываемых дня, - вспоминает Наталья.

Во время фестиваля семья жила в палатке, летала на воздушном шаре и поднималась на высоту около 25 метров. Именно эта поездка стала одной из самых запоминающихся для всех участников путешествия.

По мнению Натальи, секрет семейных поездок заключается в умении замечать необычное даже в самых простых вещах. Именно поэтому путешествия остаются одним из главных увлечений большой семьи.

