Весна в столице Сибири выдалась дождливой, и в последний день мая она тоже не особо порадует. Какой будет погода в Новосибирске на 31 мая 2026 – в нашем материале.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В НОВОСИБИРСКЕ НА 31 МАЯ

Скорость ветра в Новосибирске и ночью, и днем составит 2-7 метров в секунду. В Новосибирской области она будет такой же, но возможны порывы до 13 метров в секунду.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В НОВОСИБИРСКЕ 31 МАЯ

Ночью в Новосибирске будет +10...+12 градусов. Днем потеплеет до +19...+21 градуса.

В Новосибирской области ночью столбики термометров покажут +8…+13 градусов. Днем температура составит +18…+23, местами до +28 градусов.

ОСАДКИ В НОВОСИБИРСКЕ 31 МАЯ

В Новосибирске ожидается переменная облачность и осадки. Ночью пройдет небольшой дождь, а днем он усилится до умеренного местами.

По области погода будет похожей. На большей части территории пройдут небольшие дожди, а днем на юго-востоке местами осадки станут умеренными.

ДАВЛЕНИЕ В НОВОСИБИРСКЕ 31 МАЯ

В воскресенье атмосферное давление в Новосибирске будет держаться на отметках от 742 до 746 миллиметров ртутного столба. Эти показатели не превышают привычных для города значений.

