«Не вернулся домой из школы»: в Новосибирске пропал восьмилетний мальчик

В Новосибирске начали поиски 8-летнего школьника.

В Новосибирске полиция и волонтеры ищут пропавшего мальчика - восьмилетнего Кирилла Жидкова из Советского района. Ребенок не вернулся домой из школы 29 мая. Родители забили тревогу и обратились к волонтерам поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

- Известно, что мальчик вышел из школы в обеденное время, - рассказали КП-Новосибирск в поисково-спасательном отряде.

В ориентировке указано, что у Кирилла нормальное телосложение, его рост составляет 130 сантиметров. У него короткие русые волосы и карие глаза. Одной из важных особенностей внешности является шрам на голове в области левого виска.

В последний раз Кирилла видели в синей кофте на молнии и серых трико. На ногах были черные кроссовки, а на голове – сине-серая бейсболка.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего мальчика, просят сообщить об этом в службу 112 или по телефону горячей линии отряда: 8-800-700-54-52.

