Это только первая волна: в Новосибирске началось нашествие комаров

В Новосибирской области началось нашествие комаров.

С приходом жары жители Новосибирской области начали жаловаться на комаров. Насекомые атакуют сибиряков по вечерам: залетают в незакрытые окна без сеток. Спастись от них можно разве что на открытом солнце: тень и влажные места комары сейчас особенно любят.

Как объяснил энтомолог, старший научный сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН Юрий Юрченко, вторая половина мая и начало июня — традиционное время нашествия комаров. В этом году ситуация осложнилась теплой зимой и большим количеством воды после таяния снега.

— Благоприятное и основное условие для комаров — это вода. После таяния снега образовалось много временных водоемов и луж, где активно развиваются личинки, — рассказал ученый КП-Новосибирск.

Особенно тяжело приходится жителям районов рядом с болотами, лесами и непроточными водоемами. Там комаров заметно больше. Численность насекомых растет постепенно и циклично, а сейчас регион как раз приближается к пику.

— Ежегодно происходит некоторое наращивание численности. В этом году и, вероятно, в 2027-м будет именно пик количества комаров. Особенно сильно численность выросла в центральных, западных и восточных районах области, где долго держались высокие грунтовые воды, — отмечал Юрий Юрченко.

Много комаров в этом году заметили и в Чулыме. Если лето останется теплым и дождливым, то в середине сезона возможна вторая волна нашествия кровопийц.

Биолог Алексей Яновский добавляет: нынешней весной комары стали не только многочисленнее, но и агрессивнее. Причина — взрослые особи, которые смогли успешно пережить теплую зиму в подвалах, дуплах деревьев и других укрытиях.

— Сейчас как раз эти перезимовавшие комары и атакуют людей. Особенно много так называемых «подвальных комаров», которые живут в сырых подвалах и могут досаждать круглый год, — объяснил биолог.

По словам ученых, пик активности комаров ожидается в июне и начале июля. Затем их станет меньше — особенно если начнутся сильные ливни или, наоборот, засуха, уничтожающая места размножения насекомых. При этом расслабляться новосибирцам рано. Уже во второй половине лета регион может накрыть новая напасть — мошки и мокрецы. Их сезон обычно начинается в середине июля и продолжается почти до осени.

