«Дети были главными болельщиками»: в Новосибирске наградили победительниц конкурса «Любимый учитель — 2026»

В Новосибирске подвели итоги конкурса «Любимый учитель — 2026», который проводила «Комсомолка». В голосовании на нашем сайте участвовали педагоги Новосибирской области: в течение месяца их поддерживали друзья и близкие со всех уголков страны, и сегодня мы можем назвать имена победителей.

ПЕРВОЕ МЕСТО - НАТАЛЬЯ КАНДРАТЮК

Победительницей конкурса стала 48-летняя Наталья Кандратюк — учитель начальных классов школы №86 Новосибирска. Она набрала 38 113 голосов.

Педагогический стаж Натальи Леонидовны — 26 лет. В 1993 году она поступила в Новосибирский педагогический колледж №3, а позже окончила Новосибирский государственный педагогический университет по специальности «Педагогика и методика начального образования». Сейчас она является классным руководителем 1 «А» и 2 «А» классов.

О конкурсе педагог узнала от администрации школы, и с удовольствием согласилась поучаствовать.

— Конечно, поддержали родители учеников: они подключили родственников, друзей, и вот так все получилось, — рассказала Наталья Кандратюк.

Кстати, том, что она заняла призовое место, учитель узнала утром от своего мужа - он поддерживал сибирячку во время конкурса.

ВТОРОЕ МЕСТО - ВАЛЕРИЯ ЯЦКОВА

Второе место с результатом 38 022 голоса заняла 41-летняя Валерия Яцкова — учитель русского языка и литературы высшей квалификационной категории школы №156 Новосибирска.

Педагог работает в школе с 2014 года, является классным руководителем 7 «В» класса с углубленным изучением химии и биологии, а также руководит медиацентром «Вдохновение».

Валерия Валерьевна окончила НГПУ по специальности «Учитель русского языка и литературы», получила диплом магистра по направлению «Образовательный менеджмент» и прошла переподготовку по специальности Digital-маркетинг.

О своей победе педагог узнала ранним утром.

— Проснулась я в шесть утра, посмотрела и увидела, что заняла призовое место, — поделилась педагог.

ТРЕТЬЕ МЕСТО - НАТАЛЬЯ ЗАГРЕБЕЛЬНИКОВА

Третье место в конкурсе заняла Наталья Загребельникова, набравшая 17 794 голоса.

Она работает советником директора по воспитанию, куратором первичного отделения «Движения Первых» и учителем начальных классов. Педагогический стаж Натальи Сергеевны — 13 лет.

Ее ученики стали главными болельщиками: распечатывали QR-коды со ссылкой на конкурс и расклеивали их по всему центру образования и близлежащим дворам.

— Утром дети встречали друг друга и спрашивали: «Ты проголосовала? Наталью Сергеевну знаешь? — говорит учитель

Помогали педагогу и бывшие ученики, которые сейчас живут в других городах и странах.

— У меня есть ученик, который уехал в Израиль, есть ученик, который переехал в Санкт-Петербург. Видимо, там тоже подключились к голосованию и помогали, — говорит Наталья Сергеевна.

