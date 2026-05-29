В Новосибирске многодетная мать убила мужчину, пристававшего к ее сестре, — она пытается доказать, что это была самооборона

В Новосибирске многодетная мать оказалась на скамье подсудимых после застолья с сестрой. Женщины познакомились в клубе с двумя мужчинами и согласились продолжить вечер у сибирячки дома. Но застолье быстро превратилось в конфликт. По словам многодетной матери, один из гостей начал настойчиво приставать к ее сестре. Получив отказ, мужчина повел себя агрессивно. Подробнее — в материале КП-Новосибирск.

«УДАРИЛ В ПЛЕЧО И СХВАТИЛ ЗА ГОРЛО»

33-летняя Марина переехала в Новосибирск с Чукотки. Сначала в Сибирь она приезжала в отпуск, но встретила своего будущего мужа и вернулась в Новосибирск уже к нему. У Марины к тому времени за плечами уже был неудачный брак, она воспитывала дочь. Во втором браке у нее родилось еще двое детей. Сейчас девочке 7 лет, а младшему сыну с которым она сидела в декрете, два года, - рассказала КП-Новосибирск Елена, сестра осужденной.

Трагедия произошла 28 декабря 2024 года. Марина вместе с сестрой поехали в бар. Девушки выпили и уже собирались ехать домой. Пока ждали такси, к ним подошли познакомиться парни.

- Я разговорилась с одним из них. Выяснили, что нам ехать в одну сторону и решили поехать вместе. Уже по дороге Артем* (погибший – ред.) предложил еще выпить. Марина сказала, что непротив, только если очень тихо, потому что дома дети, - вспоминает женщина. — В итоге вся компания поехала к Марине домой. Как говорит Елена, уже дома Артем стал приставать к ней. - Я не давала ему повода, не хотела ничего. Тогда Маринам стала выгонять Артема. Тот сначала пытался с ней договориться, но она его все равно просила уйти. Артем стал ее оскорблять, - говорит сестра осужденной. – Артем ударил Марину кулаком в плечо, а после схватил за горло, завязалась борьба. Сестра его оттолкнула. Артем подошел и схватил за горло второй раз. Как у Марины в руке оказался нож, я не знаю. Артем к ней резко подошел, а потом стал сползать.

Марина тут же позвонила в скорую помощь. Парень умер, не дождавшись врачей.

УБИЛА ИЛИ ЗАЩИЩАЛАСЬ?

Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство». Женщина настаивала на том, что это была самооборона, и она не хотела убивать Артема. Сыщики собрали доказательства, опросили свидетелей и передали дело в суд.

На суде был опрошен врач травматолог-ортопед, который осматривал Марину после случившегося. Он поставил ей диагноз на основе ее жалоб и каких-либо дополнительных исследований не проводил. Также он зафиксировал синяки.

- Кровоподтеки были зафиксированы на груди, кровоподтеки на ногах, синяк на левом плече, который возник от воздействия тупого предмета (к таковым относится голова, кулак, нога и тд), - написано в приговоре.

Суд изучил документы, выслушал свидетелей и пришел к следующему выводу.

- Оценивая показания подсудимой, что у нее не было умысла на убийство потерпевшего, ее действия носили защитный характер, суд признал их неправдивыми и недостоверными, как данные с целью избежать уголовной ответственности за совершенное особо тяжкое преступление, написано в приговоре.

Суд отправил Марину на 8 лет в колонию общего режима. Также она должна выплатить миллион рублей матери убитого мужчины. Женщина не согласна с этим решением и подала апелляцию.

- Приговор в отношении Марины содержит существенные противоречия в описательно-мотивировочной части. Так, в приговоре указано, что между Мариной и потерпевшим произошла словесная ссора, в ходе которой у подзащитной возник умысел на убийство. Вместе с тем, в результате словесной ссоры не могут возникнуть телесные повреждения, наличие которых у Марины подтверждено медицинскими документами и экспертизами. Защищаясь, моя подзащитная, совершила действия, которые в соответствии со статьей 37 УК РФ и разъяснениями Пленума ВС РФ подлежат квалификации как необходимая оборона - оттолкнула Артема от себя, а после повторного нападения и удушения схватила в руку предмет, до которого смогла дотянуться – нож, чтобы тот прекратил свои противоправные действия, отталкивая неумышленно нанесла удар этим ножом - рассказал КП-Новосибирск Александр Руденко, адвокат Марины. - Приговор Кировского районного суда обжалован в Новосибирский областной суд

