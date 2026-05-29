«Это почти зона смерти»: новосибирец готовится взбежать на высочайший вулкан Земли

Новосибирец хочет побить мировой рекорд по высотному забегу. Фото: Предоставлено Виталием Семеновым

29-летний скайраннер Виталий Семёнов из Новосибирска готовится к одному из самых экстремальных стартов планеты. В декабре он отправится в Чили, чтобы принять участие в скоростном восхождении на высочайший вулкан Земли — Охос-дель-Саладо высотой 6893 метра. Эту гонку называют испытанием на пределе человеческих возможностей.

Новосибирец стал одним из 12 участников со всего мира. Как Виталий будет готовится к подъему и что сподвигло его на участие, он рассказал КП-Новосибирск.

Спортсмен взойдёт на самый высокий вулкан планеты. Фото: Предоставлено Виталием Семеновым

«В ГОРАХ Я С ДЕТСТВА»

Виталий Семенов вырос в деревне на Алтае. Горы всегда были рядом — в них он часто проводил много времени с родителями и сам.

— С детства я плавно вошел в эту структуру. Родители всегда относились к моему увлечению положительно, они в этом меня поддерживают. Благодаря любви к горами я стал инструктором-проводником на Алтае — это моя основная работа. Бегом я занимаюсь около десяти лет, но в последние два-три года целенаправленно перешёл на скайраннинг. Начал заниматься им профессионально, вступил в нашу региональную Федерацию новосибирской области по альпинизму и выступаю на соревнованиях как региональных, так и всероссийских, — рассказал Виталий Семёнов КП-Новосибирск.

Скайраннинг — это бег в высотной местности по трассам, проходящим в горах. За плечами Виталия — бронза чемпионата России по скайраннингу на Казбеке и участие в одной из самых тяжёлых гонок страны — Red Fox Elbrus Race.

Организаторы дали миру всего 12 билетов на эту гонку. Фото: Предоставлено Виталием Семеновым

А теперь — новое испытание. Самая высокогорная гонка планеты — Sky Race Expedition Ojos del Salado 2026 — пройдет в декабре. Старт будет в пустыне Атакама на высоте более 5 тысяч метров, что уже выше Казбека, а финиш находится почти в «зоне смерти», где кислорода катастрофически мало даже для подготовленных спортсменов.

— Сначала это казалось какой-то безумной фантазией, мечтой, — признаётся Виталий Семёнов. — Я случайно увидел информацию о гонке в одной из групп во «ВКонтакте», потом начал изучать, думать, и постепенно эта идея стала превращаться в реальный план. Сейчас слот уже куплен, и подготовка идёт полным ходом.

«НА ТАКОЙ ВЫСОТЕ УЖЕ НЕВОЗМОЖНО БЕЖАТЬ»

Главная сложность будущей экспедиции — даже не сама дистанция, а экстремальная высота. Базовый лагерь находится на отметке 4200 метров.

Перед восхождением сибиряк усиленно тренируется. Фото: Предоставлено Виталием Семеновым

— Без акклиматизации туда опасно подниматься даже обычным туристам. Если резко подняться с равнины на такую высоту, можно получить горную болезнь, отёк лёгких или мозга. Поэтому подготовка здесь — это прежде всего адаптация организма. Сейчас я тренируюсь в Новосибирске, где с рельефом сложно. Зимой занимался на горнолыжках, бегал в подъёмы, много работал на дорожке под уклоном, по несколько часов ходил вверх с утяжелением. Потому что на таких стартах беговой работы почти нет. Первые пару километров люди ещё бегут, а дальше начинается крутой серпантин, по которому уже невозможно бежать, где все переходят на быстрый шаг. Летом основная подготовка проходит на Алтае. Когда весь день идёшь с рюкзаком 20 килограммов вверх-вниз по сложному рельефу, это очень хорошо развивает выносливость и укрепляет связки, — рассказывает Виталий.

Перед стартом в Чили спортсмен в ноябре планирует поехать акклиматизационные сборы в Грузии, а также поучаствовать в высотных забегах в Алтайских горах и на Казбеке, которые будут летом и осенью. При этом подготовка к экспедиции обходится недёшево.

Перед полётом в Чили Виталий открыл сбор средств и начал распространять информацию о своём проекте. Фото: Предоставлено Виталием Семеновым

— Только перелёт из Новосибирска до Сантьяго стоит около 250 тысяч рублей. Основную часть трат на гонки несут организаторы, то есть все семь дней экспедиции плюс соревнования полностью оплачиваются из стартового взноса, который я заплатил организаторам — это ещё 150 тысяч рублей. На эти деньги они организуют полностью заброску из ближайшего города в базовый лагерь Охос-дель-Саладо, акклиматизацию, питание и проживание, — объясняет Виталий Семёнов. Сейчас он открыл сбор средств, планируя собрать 600 тысяч рублей на осуществление мечты.

При этом у новосибирца амбициозная цель — не просто добежать до финиша, а установить рекорд России по скоростному восхождению и попытаться побить мировой рекорд американца Тайлера Эндрюса — 2 часа 22 минуты.

Несмотря на огромный опыт, спортсмен признаётся: в горах невозможно полностью избавиться от страха:

— Мне кажется, с этим не нужно бороться. Страх должен присутствовать. Это защитная реакция организма, которая помогает не перейти опасную черту. Главное, чтобы он был умеренным и не мешал сохранять концентрацию. Именно горы научили дисциплине, ответственности и умению быстро принимать решения в сложных ситуациях. После каждого похода возвращаешься каким-то обновлённым человеком.

