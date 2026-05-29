Рассказываем, в какие даты новосибирцы получат пенсии. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В начале лета пенсионерам региона выплаты поступят без дополнительных переносов. Рассказываем, каким будет график выплаты пенсий в Новосибирске в июне 2026.

РАСПИСАНИЕ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ В НОВОСИБИРСКЕ В ИЮНЕ 2026

Перечислением выплат занимается Социальный фонд России (СФР). В Новосибирской области пенсии на банковские счета обычно приходят двумя потоками — 11-го и 21-го числа каждого месяца. Если дата совпадает с выходным или праздником, деньги переводят заранее — в ближайший рабочий день перед ним.

В июне 2026 года обе даты выпадают на рабочие дни, поэтому изменений в расписании не ожидается. Первая часть пенсионеров получит выплаты 11 июня, вторая — 21 июня.

Напомним, пенсия перечисляется за текущий месяц, а не за предыдущий.

ДОСТАВКА ПЕНСИЙ ЧЕРЕЗ ПОЧТОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ В НОВОСИБИРСКЕ В ИЮНЕ

Тем, кто получает пенсию через почтовые отделения, выплаты будут доставлять по индивидуальному графику. В июне разнос и выдача пенсий пройдет ориентировочно с 3 по 25 число месяца.

Получить деньги можно как в своем отделении почты, так и дома — через почтальона. Точная дата зависит от графика работы конкретного отделения и маршрута доставки.

Как правило, дата поступления пенсии на карту остается постоянной. Она может измениться только при смене банка или способа получения выплат. Если деньги не поступили вовремя, сначала стоит уточнить информацию в банке, а затем при необходимости обратиться в клиентскую службу Социального фонда.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX