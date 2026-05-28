Дефицит бюджета Новосибирска сократили на миллиард

В ходе очередной сессии депутаты утвердили бюджет и выбрали почетных жителей города. Фото: Предоставлено пресс-службой Совета депутатов города Новосибирска

Депутаты Совета депутатов города Новосибирска на состоявшейся 8-й сессии рассмотрели изменения в бюджет на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, а также присвоили звание «Почетный житель города» трем выдающимся людям. Подробнее - в нашем материале.

Расходы оптимизировали

С отчетным докладом за прошедший год выступил начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии Александр Веселков. Он пояснил, что в 2025 году бюджет города сохранил социальную направленность.

- Завершено строительство школы по улице Кубовой, музыкальной школы по улице Терешковой, первого этапа реконструкции экономического лицея на улице Крылова, станции метро «Спортивная». Также приобретено 327 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - рассказал Александр Веселков.

На сессии также рассмотрели изменения в финансовый документ на 2026 год и плановый период 2027 - 2028 годов. Для оздоровления бюджета депутаты предложили сократить расходы на 1,29 миллиарда рублей за счет снижения дефицита. Сокращение затронет как текущие расходы, так и капитальные расходы по объектам, строительство которых не начато.

- Для соблюдения ограничений по долгу предлагается снизить собственные расходы в 2027 году на 1,05 миллиарда рублей, в 2028-м - на 1 миллиард рублей, что позволит сформировать бездефицитный бюджет и отказаться от привлечения рыночных заимствований, - объяснил Александр Веселков.

Проект изменений в бюджет депутаты приняли единогласно. Председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике Игорь Кудин (депутатское объединение «Единая Россия») добавил:

- Все изменения согласованы с профильными департаментами. Дефицит бюджета города сокращен на 1 миллиард рублей. Сейчас он составляет 53,5 миллиона рублей. На 191 миллион рублей уменьшен резервный фонд мэрии. Эти деньги пойдут на решение самых острых моментов в городском хозяйстве. Кроме того, из федерального и областного бюджета поступили трансферты на сумму 1,7 миллиарда рублей - их направят на открытие автомобильной дороги от пересечения улиц Кутателадзе и Демакова до улицы Арбузова, ремонт учреждений образования, подготовку к зиме и муниципальные перевозки пассажиров.

Выбрали достойных

В ходе сессии заместитель мэра Новосибирска Максим Останин зачитал ходатайства, в которых предлагалось отметить заслуги троих жителей Новосибирска. По итогам голосования им было присвоено звание «Почетный житель города».

- Сегодня мы приняли решение о присвоении звания «Почетный житель города» трем нашим землякам. Это абсолютно заслуженно, ведь эти люди прославляют Новосибирск. Посмертно присвоено звание почетного жителя Андрею Крячкову - это известнейший архитектор, по проектам которого построено как минимум 32 здания, это исторически зафиксировано. Звание почетного жителя получили также два ныне живущих новосибирца: главный врач областной больницы, заслуженный врач РФ, главный хирург СФО и НСО, профессор ЮНЕСКО, доцент и преподаватель кафедры медицинского университета Анатолий Юданов и тренер по греко-римской борьбе, который воспитал плеяду великих спортсменов, Виктор Кузнецов, - прокомментировал председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев (депутатское объединение «Единая Россия»).