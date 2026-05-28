Как грузовики платят за дороги, по которым ездят

Фото: Росавтодор

Ответ лежит в системе электронного взимания платежей за проезд грузовиков «Платон» - механизме, который за последние годы превратился в один из ключевых источников финансирования дорожного хозяйства региона.

В 2025 году Сибирский федеральный округ собрал через эту систему более 500 миллионов рублей. Это на 83% больше, чем год назад, когда поступления составляли 273 миллиона. Цифры впечатляют, но за ними стоит конкретная реальность: каждый рубль из этой суммы - это отремонтированный участок дороги, залатанная яма или укреплённое основание магистрали. Новосибирская область стала лидером по сбору платежей в округе. В 2025 году регион собрал 132 миллиона рублей - почти четверть от всех поступлений Сибири. Это не случайность. Новосибирск расположен на пересечении ключевых транспортных коридоров, через область проходят маршруты, связывающие европейскую часть России с Дальним Востоком. По местным дорогам ежедневно движутся грузовики, везущие продукцию промышленных предприятий, сельскохозяйственную продукцию и товары народного потребления. На учёте в Сибирском федеральном округе находится более 135 тысяч большегрузных автомобилей, которыми владеют свыше 53 тысяч перевозчиков. Наибольшая концентрация этого парка именно в Новосибирской области, а также в Красноярском и Алтайском краях. Это означает, что через дороги Новосибирской области проходит интенсивнейший грузопоток - и соответственно, именно здесь собираются наибольшие платежи. Система работает просто: грузовики оборудуются специальными устройствами, которые фиксируют их проезд через контрольные точки. На сегодняшний день в округе установлено 510 стационарных рамок и 122 мобильных контрольных комплекса. Эти устройства собирают данные в режиме реального времени, создавая объективную картину грузопотоков. Бортовые устройства и маршрутные карты дополняют эту информацию, обеспечивая полноту статистики.

Собранные данные передаются Росавтодору и становятся основой для планирования дорожных работ. Аналитика показывает, что пиковая активность приходится на среду, а наиболее загруженные маршруты - это уже упомянутые М5, М7 и А107. Зная эти закономерности, дорожники могут планировать ремонтные работы на периоды с меньшей интенсивностью движения, минимизируя пробки и повышая безопасность.

Но система ценна не только как источник финансирования. Она создаёт замкнутый цикл развития. Интенсивные грузоперевозки генерируют платежи, платежи направляются на ремонт и содержание дорог, качественные дороги способствуют безопасности и эффективности перевозок, что в свою очередь стимулирует развитие логистической отрасли. Для Новосибирской области и всей Сибири эта система становится инструментом не просто поддержания магистралей в надлежащем состоянии, но и стимулом для развития экономики региона.

Примечательно, что система стала катализатором и культурных изменений в транспортной отрасли. Четыре года назад появился рейтинг «Надёжный перевозчик России», охватывающий компании всех масштабов - от крупных логистических операторов до индивидуальных предпринимателей. Лауреаты 2025 года, среди которых компании «Магнита», X5 Transport и «Деловые линии», демонстрируют, что успех в современной отрасли измеряется не только прибыльностью, но и ответственностью перед обществом. Те компании, которые первыми внедрили электронный документооборот и честно платят налоги и сборы, получают общественное признание и деловые преимущества.

Рост поступлений на 83% за год отражает растущую интенсивность грузоперевозок по основным транспортным коридорам Сибири. Это означает, что дороги региона становятся всё более важными для национальной экономики, а значит, и финансирование их содержания растёт пропорционально нагрузкам. Система, которая казалась бы просто механизмом сбора платежей, на деле оказывается инструментом умного управления дорожным хозяйством, основанным на реальных данных о движении грузов и потребностях инфраструктуры.