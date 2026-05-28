В Новосибирске снова похолодает. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жара в столице Сибири не задержалась — снова возвращается похолодание. Какая ожидается погода в Новосибирске на 29 мая 2026 — в нашем материале.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В НОВОСИБИРСКЕ НА 29 МАЯ

В Новосибирске сильная жара пойдёт на спад, а вот дожди останутся. Ветер усилится — днем его порывы могут достигать 11-16 метров в секунду.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В НОВОСИБИРСКЕ 29 МАЯ

По прогнозу Западно-Сибирского гидрометцентра, в ночь на 29 мая температура составит около +14…+16 градусов. Но днем сильного потепления не случится, будет оставаться в районе +16…+18 градусов. По Новосибирской области ночью температура повысится до +11…+16, днем же будет около +15…+20, местами до +25.

ОСАДКИ В НОВОСИБИРСКЕ 29 МАЯ

В Новосибирске ожидается кратковременный дождь и гроза. По Новосибирской области в отдельных районах выпадет град.

ДАВЛЕНИЕ В НОВОСИБИРСКЕ 29 МАЯ

Атмосферное давление в Новосибирске составит 742-746 миллиметров ртутного столба.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX