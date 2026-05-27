«От удара ноги забросило до плеча»: новосибирские врачи спасли девушку, разбившуюся на квадроцикле

Тормоз перестал срабатывать, и квадроцикл отбросило на обочину, а девушку придавило техникой. Фото: Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна.

Нейрохирурги Новосибирского НИИТО им. Я.Л. Цивьяна поставили на ноги пациентку, получившую тяжелую травму позвоночника при падении с квадроцикла. О сложной операции и дальнейшем лечении пациентки рассказали в пресс-службе института.

Как рассказала Екатерина, она с мужем и друзьями отправилась кататься на квадроциклах. Опыт вождения автомобиля у девушки был, и на ровном участке она решила немного порулить. В какой-то момент тормоз перестал срабатывать. Квадроцикл отбросило на обочину, Екатерину придавило техникой, ее мужа отбросило в сторону.

– Я упала спиной на землю, и ноги резко забросило мне до плеча от этого удара, и сверху меня еще придавило квадроциклом, – рассказала девушка.

Друзья девушки сами доставили ее в ближайшую больницу, там ее обследовали и направили в Новосибирский НИИТО. Медики диагностировали у пациентки закрытый перелом крестца со смещением и перелом поперечных отростков поясницы также со смещением. Ситуацию осложняла анемия девушки, то есть скрытый дефицит железа: экстренная операция в тот же день грозила серьезной кровопотерей.

Медики диагностировали у пациентки закрытый перелом крестца и перелом поперечных отростков поясницы со смещением. Фото: Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна.

Заведующая отделением трансфузиологии Марина Лукьянова рассказала, что команда сразу же начала медикаментозную терапию препаратами железа. Состояние удалось стабилизировать, и операция прошла успешно.

Хирургическая бригада во главе с заведующим отделением Шамилем Ахметьяновым и нейрохирургом Норайром Борисовым выполнила транспедикулярную фиксацию позвонков и гребней подвздошных костей. Специализированное оборудование позволило получать трехмерные изображения в реальном времени. Уже через несколько дней после вмешательства Екатерина осторожно передвигалась по стационару.

– Ключевыми этапами являются ранняя активизация и постепенная вертикализация таких пациентов. В палате проводился массаж, занятия лечебной гимнастикой, в том числе тренировка навыка ходьбы, – объяснила заведующая физиотерапевтическим отделением Анастасия Стрельникова.

Уже через несколько дней после вмешательства Екатерина осторожно передвигалась по стационару. Фото: Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна.

Девушку еще процесс восстановления в амбулаторных условиях.

– Сегодня я выписываюсь и нахожусь в полном восторге от НИИТО: врачи, медбратья и медсестры, санитары просто волшебные. В такие моменты понимаешь, насколько ценна жизнь и люди рядом, – поделилась Екатерина.

