Последние звонки в Новосибирске 26 мая 2026 прозвенели для 16 тысяч одиннадцатиклассников и почти 40 тысяч девятиклассников региона. Самые яркие моменты праздника — в материале КП-Новосибирск.
Для новосибирских выпускников наступил волнительный и трогательный день. Последний звонок — рубеж между беззаботным детством и взрослой жизнью с экзаменами, выбором профессии и новыми ответственностями.
По данным министерства образования Новосибирской области, в этом году в регионе экзамены сдают более 16 тысяч учеников 11-х классов и более 38 тысяч девятиклассников.
— Последний звонок открывает для выпускников новую страницу в жизни — важную и увлекательную. Но школа останется местом, где ребята обрели верных друзей, мудрых наставников и бесценный жизненный опыт, — подчеркнула министр образования региона Мария Жафярова.
Традиционно во всех школах города прошли торжественные церемонии с поднятием Государственного флага и исполнением гимна России. Выпускники говорили слова благодарности учителям и родителям, дарили цветы, пели прощальные песни и танцевали прощальный вальс.
Школа №82 — одна из старейших в городе — проводила своих выпускников со слезами на глазах. Девушки в белых фартуках, мальчики в строгих костюмах — классика последнего звонка, которая не стареет.
Директор Ольга Анатольевна Прасолова пожелала ребятам успехов на экзаменах и правильного выбора пути. Выпускники получили памятные подарки, а в финале праздника исполнили прощальный вальс.
Школа №156 также присоединилась к празднику — торжественная линейка, цветы и улыбки.
Последние звонки в Новосибирске звучали не только для старшеклассников. В некоторых школах сегодня прощались с начальной ступенью.
В школе №132 последний звонок прозвучал для учеников 4«А», 4«Б» и 4«В» классов. Их поздравили директор Виктор Валерьевич Каленский и завуч Светлана Владимировна Котакова.
— Этот последний звонок — не просто прощание с начальной школой, а начало нового, захватывающего пути. Мы уверены, что наши выпускники с легкостью справятся со всеми вызовами средней школы и продолжат радовать нас своими успехами, — рассказали в учебном заведении.
Праздник праздником, но расслабляться некогда. Уже со следующей недели у выпускников начнется горячая пора. Основной этап ЕГЭ для 11-классников стартует с 1 июня, для 9-классников — со 2 июня.
Губернатор Андрей Травников уже оценил ход подготовки к государственной итоговой аттестации и заверил: регион готов к проведению экзаменов.
Фото: Никита МАНЬКО.
