Выпускники станцевали вальс. Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области.

Последние звонки в Новосибирске 26 мая 2026 прозвенели для 16 тысяч одиннадцатиклассников и почти 40 тысяч девятиклассников региона. Самые яркие моменты праздника — в материале КП-Новосибирск.

В школе №19 в Новосибирске прошел последний звонок

ФОТО И ВИДЕО ПОСЛЕДНИХ ЗВОНКОВ В НОВОСИБИРСКЕ 26 МАЯ 2026

Для новосибирских выпускников наступил волнительный и трогательный день. Последний звонок — рубеж между беззаботным детством и взрослой жизнью с экзаменами, выбором профессии и новыми ответственностями.

Прозвенел последний звонок. Фото: Фатьянова Анна.

По данным министерства образования Новосибирской области, в этом году в регионе экзамены сдают более 16 тысяч учеников 11-х классов и более 38 тысяч девятиклассников.

— Последний звонок открывает для выпускников новую страницу в жизни — важную и увлекательную. Но школа останется местом, где ребята обрели верных друзей, мудрых наставников и бесценный жизненный опыт, — подчеркнула министр образования региона Мария Жафярова.

Традиционно во всех школах города прошли торжественные церемонии с поднятием Государственного флага и исполнением гимна России. Выпускники говорили слова благодарности учителям и родителям, дарили цветы, пели прощальные песни и танцевали прощальный вальс.

Выпускники подготовили творческие номера. Фото: Фатьянова Анна.

Школа №82 — одна из старейших в городе — проводила своих выпускников со слезами на глазах. Девушки в белых фартуках, мальчики в строгих костюмах — классика последнего звонка, которая не стареет.

В МБОУ СОШ №156 состоялся праздник «Последний звонок», посвящённый окончанию учебного года и прощанию выпускников со школой. Фото: Арина Надькина.

Директор Ольга Анатольевна Прасолова пожелала ребятам успехов на экзаменах и правильного выбора пути. Выпускники получили памятные подарки, а в финале праздника исполнили прощальный вальс.

С 1 июня выпускники у выпускников начнутся экзамены. Фото: Фатьянова Анна.

Школа №156 также присоединилась к празднику — торжественная линейка, цветы и улыбки.

Последние звонки в Новосибирске звучали не только для старшеклассников. В некоторых школах сегодня прощались с начальной ступенью.

Последний звонок прозвучал и для выпускников начальных классов. Фото: предоставила школа №111.

В школе №132 последний звонок прозвучал для учеников 4«А», 4«Б» и 4«В» классов. Их поздравили директор Виктор Валерьевич Каленский и завуч Светлана Владимировна Котакова.

— Этот последний звонок — не просто прощание с начальной школой, а начало нового, захватывающего пути. Мы уверены, что наши выпускники с легкостью справятся со всеми вызовами средней школы и продолжат радовать нас своими успехами, — рассказали в учебном заведении.

Для выпускников 4-х классов этот день особенный, ведь в следующем учебном году она переходят в средние классы. Фото: предоставила школа №111.

Праздник праздником, но расслабляться некогда. Уже со следующей недели у выпускников начнется горячая пора. Основной этап ЕГЭ для 11-классников стартует с 1 июня, для 9-классников — со 2 июня.

Новосибирские выпускники поехали отмечать последний звонок в парк аттрационов

Губернатор Андрей Травников уже оценил ход подготовки к государственной итоговой аттестации и заверил: регион готов к проведению экзаменов.

26 мая выпускники попрощались со школой. Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области.

Выпускники после официальной части поехали в парк аттракционов

Выпускники отдыхают в парке

