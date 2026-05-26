Новосибирские школьники стали чаще выбирать ЕГЭ по физике и химии: в минобре объяснили почему

Новосибирские школьники стали чаще выбирать ЕГЭ по физике и химии. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области меняются предпочтения выпускников при выборе предметов для ЕГЭ. Если еще несколько лет назад лидером было обществознание, то сегодня школьники все чаще делают ставку на математику, информатику, физику и химию. Об этом КП-Новосибирск рассказала заместитель министра образования Новосибирской области Ольга Недосып.

«ПО ХИМИИ СТАЛО БОЛЬШЕ СТОБАЛЛЬНИКОВ»

Тренд связан с государственным курсом на развитие в сфере инженерии и естественных науках.

— Сейчас более половины выпускников региона выбирают профильную математику, около четверти — информатику. Также растет интерес к физике, биологии и химии. Иженерные и естественно-научные специальности находятся в приоритете. И это подтверждается выбором предметов и качеством подготовки выпускников, — отметила Ольга Недосып.

Средний балл по русскому языку в регионе приближается к 60, а по профильной математике в 2025 году составил около 63 баллов. При этом в министерстве считают, что важнее не средний показатель, а количество выпускников, набравших высокие результаты — 80 баллов и выше.

— Особенно заметен рост результатов по химии. В прошлом году в Новосибирской области было около 70 стобалльников по всем предметам, из них 21 человек получил 100 баллов именно по химии. Это говорит о высокой мотивации и качественной подготовке школьников, выбирающих естественно-научные дисциплины, — говорит Ольга Недосып.

«РАНЬШЕ НАЧНЕШЬ ГОТОВИТЬСЯ — ВЫШЕ РЕЗУЛЬТАТ»

Одним из заметных нововведений последних лет стали так называемые «президентские дни» — дополнительные даты пересдачи экзаменов 8 и 9 июля. Выпускники могут повторно сдать один предмет независимо от первоначального результата. И, как показывает практика, пересдачей пользуются не только слабые ученики.

— Очень много сильных ребят идут на пересдачу, чтобы улучшить уже высокий результат. Например, выпускник получил 80 баллов по физике и хочет поднять результат еще выше. По статистике, около 76% участников пересдачи действительно улучшают свои баллы, — говорит замминистра образования.

Экзамены постепенно становятся более ориентированными на практику. Например, информатику теперь полностью сдают на компьютерах, а по физике и химии появились задания с лабораторными экспериментами. Такие задания помогают проверить не только теоретические знания, но и умение применять их в реальной жизни, и выпускники с ними справляются.

В минобре обращают внимание еще на одну закономерность: чем раньше ученик определится с будущими предметами ЕГЭ, тем выше его итоговые результаты.

— Если школьник начинает углубленно заниматься предметом еще в 8–9 классе, вероятность успешной сдачи значительно возрастает. Это называется преемственность выбора, — отметила Ольга Недосып.

Экзаменационная кампания 2026 года в Новосибирской области, проходит в штатном режиме. Перед основным периодом школьники смогли пройти несколько тренировочных экзаменов, чтобы заранее познакомиться с процедурой сдачи ЕГЭ и снизить стресс.

Основной период ЕГЭ в 2026 году начнётся с 1 июня. Первыми выпускники сдадут историю, литературу и географию. 4 июня будет ЕГЭ по русскому языку, 8 июня — ЕГЭ по базовой и профильной математике.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX