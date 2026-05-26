В самые первые дни осадков не ожидается. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Первая декада июня в Новосибирске будет умеренно теплой, но с дождливым периодом в середине декады. Какой будет погода в Новосибирске в начале июня 2026 – в нашем материале.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В НОВОСИБИРСКЕ В НАЧАЛЕ ИЮНЯ 2026

В первые три дня месяца, с 1 по 3 июня, днем ожидается +20, +19 и +20 градусов соответственно. Ночи будут холодными — всего +9 градусов все три ночи. Это самый прохладный период декады по ночным температурам.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В НОВОСИБИРСКЕ В НАЧАЛЕ ИЮНЯ 2026

С 4 июня дневная температура составит +19 градусов, а ночь станет теплее — +11 градусов. Днем 5 июня ожидается +21 градус, ночью снова +11. Начиная с 6 июня и до конца первой декады воздух будет прогреваться сильнее.

С 6 по 10 июня днем будет от +21 до +23 градусов: 6 июня — +22, 7 июня — +23, 8 июня — +23, 9 июня — +22, 10 июня — +21 градус. Ночная температура в этот период составит от +11 до +12 градусов. Самыми теплыми днями декады станут 7 и 8 июня с дневными показателями +23 градуса.

ОСАДКИ В НОВОСИБИРСКЕ В НАЧАЛЕ ИЮНЯ 2026

Согласно данным сервиса «Яндекс Погода», в самые первые дни осадков не ожидается. Дожди начнутся 3 июня и продлятся по 5 июня. После этого, начиная с 6 июня и до конца первой декады, осадков не предвидится до 14 июня.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX