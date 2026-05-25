Отнюдь не весенние холода наконец закончились, и под конец мая возвращается летнее тепло. Какая ожидается погода в Новосибирске на 26 мая 2026 года — в нашем материале.
В Новосибирск с районов Среднего и Южного Урала придёт волна тепла, что вызовет сильное повышение температуры. Теплый юго-западный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду.
По прогнозу Западно-Сибирского гидрометцентра, в ночь на 26 мая температура повысится до +9…+11 градусов. Днем будет +22…+24. По Новосибирской области ночью температура повысится до +7…+12, но местами ещёбудут сохраняться холода до +1…+6. Днем прогнозируют до +22…+27 градусов.
В Новосибирске ночью будет преимущественно без осадков, а утром и днем пройдут дожди. Дожди с грозами также пройдут во многих районах Новосибирской области.
Атмосферное давление в Новосибирске составит 746-748 миллиметров ртутного столба.
