«Убью! Задушу!»: дочь Геннадия Заволокина обвинили в скандале в пекарне во время съемок «Играй, гармонь!»

В Ельце съемочная группа «Играй, гармонь!» устроила скандал в местной пекарне. Фото: предоставлено КП-Новосибирск

В Липецкой области в городе Елец произошел конфликт между сотрудниками телепередачи «Играй, гармонь!» и работниками местной пекарни. Как рассказала КП-Новосибирск владелица заведения Анастасия Быкова, съемочная группа «Играй, гармонь!» приехала в город 22 мая. По словам женщины, все началось с того, что съемочная группа заняла все пространство у витрины на улице. Владелица, увидев камеры, поинтересовалась, что происходит, но в ответ услышала: «Не важно. Идите отсюда».

- Я по-доброму хотела узнать, может что-то случилось. Мне мужчина из толпы сказал, что снимают улицу, и у нас просто витрины красивые, - рассказала КП-Новосибирск Анастасия Быкова.

Сибирячка Анастасия Заволокина устроила конфликт в пекарне в Ельце

Затем, со слов Анастасии Быковой, съемочная группа перед отъездом вернулась в пекарню, чтобы купить что-нибудь в дорогу. Они очень долго не могли определиться с выбором.

- Их было достаточно много, создали шум, долго не могли определиться, что купить. Мы им, конечно, подсказывали, общались с ними, как с обычными покупателями. Но они очень долго не могли определиться, кто что хочет. И тут заходит дедушка, наш постоянный покупатель, за одной булочкой. Наш продавец говорит съемочной группе: «Пока вы не определились, давайте я обслужу дедушку, и вернусь к вам». Артисты остались этим недовольны, - поделилась владелица пекарни.

И тогда, со слов Анастасии Быковой, они ушли, ничего не сказав, однако вскоре в пекарню пришла Анастасия Заволокина - дочь Геннадия Заволокина, автора легендарной передачи. Она, как утверждает хозяйка пекарни, начала кричать на персонал. В скандал вмешался супруг Анастасии, Роман.

- «Убью! Задушу!» – такие слова выкрикивала Заволокина в наш адрес. Все происходящие они исподтишка начали снимать, видимо, – уверяет Быкова. - В итоге пригрозила публичным позором в эфире федерального канала.

КП-Новосибирск готова предоставить слово второй стороне конфликта: связаться с редакцией можно по тел. 8-923-145-11-03.

