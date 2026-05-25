Не ругань, а волшебство от предков: культуролог объяснила, откуда появился мат

Матерные слова были частью языческих ритуалов. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Культуролог Новосибирского государственного педагогического университета Елена Евгеньевна Тихомирова объяснила происхождение обсценной лексики. Изначально современная обсценная лексика использовалась в дохристианских аграрных обрядах славян, сообщили в пресс-службе НГПУ.

- Во время полевых работ пахари рассказывали о том, как они «оплодотворяют» землю, используя те самые слова, которые сейчас мы относим к обсценной лексике. Распространено ошибочное мнение, что слова этой лексики заимствованы, но на самом деле это исконно славянские слова. Об аграрных корнях обсценной лексики писал видный российский филолог Борис Андреевич Успенский, - объяснила Елена Тихомирова.

По словам специалиста, славянская мифология была тесно связана с природным календарем, а культ природы и почитание Земли как всеобщей Матери занимали центральное место в дохристианских верованиях. Ритуалы, связанные с «оплодотворением» земли, воспринимались как часть системы магических отношений человека с высшими силами.

После принятия христианства, как пояснила заведующая кафедрой НГПУ, на Руси начала формироваться культура, основанная на священных текстах и представлении об истории как о воплощении Божественного замысла. Дохристианские обряды оказались под запретом, а вместе с ними постепенно была вытеснена и лексика, связанная с аграрными процессами, телесностью и биологической стороной жизни человека. Позже, во времена правления Екатерины II, использование такой лексики запретили уже на законодательном уровне, что стало частью борьбы с архаичными представлениями и суевериями.

Елена Тихомирова также отметила, что после Крещения Руси в русской культуре сформировалась система двоеверия, при которой дохристианские представления продолжали сосуществовать с православной традицией. По ее словам, языческие поверья и обычаи периодически «всплывают» в общественном сознании и сохраняют влияние до сих пор. Специалист считает, что сегодня обсценная лексика, которая долгое время оставалась частью низовой культуры и бытовой магии, все активнее проникает в разные сферы общественной жизни — в том числе в официальную речь, экономическую сферу и средства массовой информации.

