В Новосибирской области утверждены официальные даты сдачи единого и основного государственных экзаменов на 2026 год. Совместными приказами Минпросвещения России и Рособрнадзора утверждено расписание экзаменов для выпускников одиннадцатых и девятых классов. Документы опубликованы на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обязательными выпускными экзаменами для школьников являются русский язык и математика. Другие предметы они могут выбрать самостоятельно в зависимости от требований университетов или колледжей.
Основной период ЕГЭ
Основной период ЕГЭ пройдет с 1 июня по 9 июля. Выпускники будут сдавать:
– 1 июня – историю, литературу, химию;
– 4 июня – русский язык;
– 8 июня – математику (базовый и профильный уровни);
– 11 июня – обществознание, физику;
– 15 июня – биологию, географию, письменную часть иностранных языков;
– 18 и 19 июня – устную часть иностранных языков и информатику.
Резервные дни предусмотрены с 22 по 25 июня. Пересдать один из предметов до поступления в вуз можно будет 8 и 9 июля.
Экзамены для девятиклассников
Проведение ОГЭ разделено на три этапа: досрочный начинается с 21 апреля и заканчивается 18 мая, основной – с 2 июня по 6 июля, и дополнительный – с 3 по 25 сентября. Основной период ОГЭ стартует 2 июня. В расписании выпускников девятых классов:
– 2 июня – математика;
– 6 июня – информатика и иностранные языки;
– 9 июня – русский язык;
– 5, 16 и 19 июня – все предметы, кроме русского языка и математики.
Также для сдачи ОГЭ предусмотрены резервные дни: 29 июня – по математике, 2 июля – по русскому языку, 3 и 6 июля – по остальным предметам.
