На календаре уже конец мая, а в Сибири природа все еще не спешит дарить тепло. Какая ожидается погода в Новосибирске на 24 мая 2026 – в нашем материале.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В НОВОСИБИРСКЕ НА 24 МАЯ

В Новосибирске в воскресенье снова будет холодно. Значения среднесуточной температуры воздуха ожидаются ниже нормы на 6-8 градусов от нормы. Вместе с этим ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В НОВОСИБИРСКЕ 24 МАЯ

По прогнозу Западно-Сибирского гидрометцентра, в ночь на 24 мая температура снизится до +5…+7 градусов. Днем будет +7…+9. По Новосибирской области ночью ожидается до +2…+7, местами до +12. Днем синоптики прогнозируют до +5…+10 градусов, по западу местами до +15.

ОСАДКИ В НОВОСИБИРСКЕ 24 МАЯ

В Новосибирске будет облачно с прояснениями, ночью дождь, днем небольшой, местами умеренный дождь. Такая же ситуация прогнозируется и в области.

ДАВЛЕНИЕ В НОВОСИБИРСКЕ 24 МАЯ

Атмосферное давление в Новосибирске в течение дня будет постепенно повышаться с 739 до 753 миллиметров ртутного столба, что соответствует норме.

